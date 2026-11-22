Dortmunds Spieler scherzten in den Katakomben des Mönchengladbacher Borussia-Parks mit Fotomontagen im Stile des Videospiels GTA. Trainer Niko Kovac hatte vor dem Spiel vor zu viel Zockerei gewarnt.

Mönchengladbach (dpa) – Bei den Fußball-Profis von Borussia Dortmund drehte sich nach dem Abpfiff im Mönchengladbacher Borussia-Park alles um das Videospiel GTA 6. Die Medienabteilung der Schwarz-Gelben verteilte nach dem 1:0-Auswärtssieg der Dortmunder Zettel an die Spieler, auf dem sie im Style der Grafik des Videospiels als Charaktere des Videospiels dargestellt werden.

«Mission erfüllt, plus drei Punkte», lasen etwa Fabio Silva und Jobe Bellingham mit einem breiten Grinsen im Gesicht von den bedruckten Zetteln ab. Waldemar Anton erklärte die Fotomontagen im GTA-Stil im Nachhinein in der Mixed Zone: «GTA ist ja herausgekommen. Da waren ein paar schöne und lustige Bilder dabei, die wurden jetzt gerade verteilt.»

Auf den Fotomontagen wurden die Dortmunder Spieler als echte Draufgänger aus dem GTA-Videospiel dargestellt. Maximilian Beier scherzte etwa über seine großen Oberarme auf der grafischen Darstellung, Julian Ryerson lachte über seine Goldketten auf dem Bild. Abwehrspieler Anton, der mit einem Kampfhund an der Leine dargestellt wurde, zeigte sich von den Fotomontagen angestachelt und verriet seine Abendplanung: «Heute wird gespielt!»

Kovac: «Das wäre dann problematisch»

Bereits auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte BVB-Trainer Niko Kovac scherzhaft seine Bedenken zu dem neuen Videospiel geäußert. «Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass dieses Spiel rauskommt. Das war, glaube ich, diese Nacht», sagte der 55-Jährige am Donnerstag und fügte schmunzelnd hinzu: «Dann gehe ich schon davon aus, dass sie es spielen. Hoffentlich nicht so exzessiv spielen, dass sie Tag und Nacht verwechseln. Das wäre dann problematisch.»

Allzu exzessiv werden Anton und Co. in den kommenden Tagen aber wohl nicht vor den Bildschirmen hängen dürfen. Im straffen Dortmunder Kalender geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag steigt zunächst die Mitgliederversammlung, ehe das Team von Trainer Kovac am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League beim Vorjahres-Finalisten FC Arsenal antreten muss.