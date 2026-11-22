Nach der Verletzung von Harry Kane schickt der große Konkurrent dem Stürmer des FC Bayern Genesungswünsche. Auf der Mitgliederversammlung richtet sich BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke an Kane.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Clubchef Hans-Joachim Watzke hat auf der Mitgliederversammlung Genesungswünsche an Harry Kane nach München geschickt. «Ich glaube, es ist nicht falsch, heute ihm auch von einer Mitgliederversammlung seines Konkurrenten Borussia Dortmund herzliche Genesungswünsche zu senden», sagte Watzke.

Die Verletzung des Super-Stars des FC Bayern München habe ihn am Freitagabend beschäftigt, sagte der 67-Jährige. «Da spreche ich jetzt auch mal als Bundesliga-Präsident: Harry Kane ist nicht nur ein untadeliger Sportsmann, großartiger Fußballer, aber er hat auch unserer Bundesliga, die wir alle so lieben, natürlich enormen Glanz verliehen.»

BVB an der Tabellenspitze der Bundesliga

Der englische Mittelstürmer des FC Bayern fällt wegen eines Syndesmoserisses mehrere Monate aus. Der 33-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert und kündigte an, 2027 wieder frisch zurückzukommen. Beim 1:1-Unentschieden des Double-Siegers aus München gegen den 1. FC Köln musste Kane nach einem harten Einsteigen des Kölner Abwehrspielers Joël Schmied nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

In der Fußball-Bundesliga kämpfen Borussia Dortmund und der FC Bayern München derzeit mit wenigen Punkten Abstand um die Tabellenspitze. Nach dem Patzer der Münchener am Freitagabend führen die Dortmunder die Bundesliga mit 24 Zählern an. Punktgleich mit dem FC Bayern steht der SC Freiburg auf Rang drei der Tabelle.