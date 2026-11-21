Schalke hält gegen Champions-League-Teilnehmer Stuttgart mutig dagegen, verpasst aber den Befreiungsschlag. In der eigenen Arena wartet S04 damit auch nach fünf Spielen weiter auf das erste Tor.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 hat dem VfB Stuttgart einen Punkt abgetrotzt, seine Heimserie ohne eigenen Treffer aber fortgesetzt. In einem umkämpften Bundesliga-Topspiel trennten sich die Königsblauen von Trainer Miron Muslic in der mit 62.094 Zuschauern ausverkauften Schalker Arena mit einem torlosen 0:0 (0:0) vom Champions-League-Teilnehmer aus Schwaben.

Schalke wartet damit seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und blieb auch im fünften Heimspiel nach dem Aufstieg ohne eigenen Treffer. Dank des Punktgewinns verbessern sich die Königsblauen in der Tabelle dennoch auf den Relegationsplatz. Stuttgart verpasste hingegen den dritten Erfolg in Serie und steht nach dem ersten Remis der Saison vorerst auf Rang acht.

Beide Teams suchen früh den Weg nach vorne

«Es wird hitzig», hatte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß vor Anpfiff bei Sky prophezeit und sollte damit recht behalten. Bereits in der ersten Minute erspielte sich der VfB, der von rund 6.000 mitgereisten Fans mit roten Pyrofackeln empfangen worden war, die erste gute Gelegenheit. Kapitän Deniz Undav kam aus dem Rückraum zum Abschluss, doch Hasan Kuruçay bekam noch rechtzeitig den Fuß dazwischen und lenkte den Ball knapp am Tor vorbei.

Auch Schalke meldete sich direkt danach offensiv an, doch Adil Aouchiche verfehlte das Tor ebenfalls (4. Minute). Im Duell zwischen Aufsteiger und Champions-League-Teilnehmer war von einer klaren Rollenverteilung zunächst wenig zu sehen. Beide Mannschaften spielten im 101. Bundesliga-Aufeinandertreffen mutig nach vorn und suchten den Weg in Richtung Tor.

Becker glänzt in Stuttgarter Druckphase

Während jede Offensivaktion der Schalker von lautstarkem Jubel begleitet wurde, erntete der neu in die Startelf gerückte Vitalie Becker mit starken Defensivaktionen Szenen-Applaus. Zunächst stoppte er den allein auf das Tor stürmenden Chris Führich im Strafraum (12.), wenig später klärte er in einer Stuttgarter Druckphase vor dem Schalker Tor einen Schuss von Jamie Leweling auf der Linie (24.).

Auf der Gegenseite hatte Aouchiche mit einem Schuss ans Außennetz bereits zuvor (19.) für ein lautes Raunen in der Arena gesorgt. Wenig später hatte er mit einem zentralen Abschluss die Chance zur Führung, doch VfB-Keeper Dennis Seimen parierte stark (26.). Nach der turbulenten Anfangsphase nahm das Tempo etwas ab. Die Königsblauen hielten jedoch weiter mutig dagegen und kamen bis zur Pause auf mehr Torschüsse als die Gäste.

VfB-Abwehr hält stand – Karius rettet

Auch nach dem Seitenwechsel beschäftigte Schalke die Stuttgarter Defensive weiter. Nach einem schönen Spielzug kam Aouchiche links im Strafraum zum Abschluss, den Junior Adamu aber neben das Tor abfälschen konnte (49.). Spielerisch ließ die Partie im zweiten Durchgang etwas nach. Stuttgart fand zunehmend besser ins Spiel, doch auch die Königsblauen suchten immer wieder den Weg nach vorne.

Im Strafraum war der VfB stets zur Stelle und blockte mit konsequenter Abwehrarbeit die Abschlüsse der Hausherren. Im Schalker Tor zeichnete sich S04-Keeper Loris Karius wieder einmal aus, als er gegen Nationalspieler Führich mit einer starken Parade die Null hielt (78.). Nach mehreren Wechseln hatte Moussa Sylla bedient von Edin Dzeko noch eine gute Chance für Schalke, doch Seimen war erneut souverän zur Stelle.