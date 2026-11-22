Das 0:4 im Nordderby beim SV Werder Bremen ist für den Hamburger SV und Miro Muheim schlimm genug. Zu allem schlechten Überfluss muss der Schweizer verletzt den Platz verlassen.

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV droht der nächste längere Spieler-Ausfall. Beim 0:4 (0:0) im Nordderby der Fußball-Bundesliga beim SV Werder Bremen musste Miro Muheim nach etwa 20 Minuten ausgewechselt werden. «Es ist etwas an der Wade», sagte der Mittelfeldspieler nach der Partie. Die Verletzung habe er sich ohne gegnerische Einwirkung zugezogen.

Ob und wie lange er ausfällt, konnte Muheim noch nicht sagen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt der deutsche Rekordmeister Bayern München ins Volksparkstadion. «Das tut weh. Er war in bestechender Form», sagte HSV-Trainer Merlin Polzin zum Ausfall Muheims. Mit drei Treffern ist der Schweizer bester Schütze der Hamburger.

HSV von Verletzungspech verfolgt

Der HSV ist ohnehin schon von Personalsorgen geplagt. In Bremen fehlten neben den Langzeitverletzten Nicolai Remberg und Bilal Nadir Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga, Verteidiger Jordan Torunarigha und Stürmer Yussuf Poulsen. Kurzfristig fiel auch noch Abwehr-Talent Shafiq Nandja mit Rückenproblemen aus. Immerhin wurde Spielgestalter Fabio Vieira nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel zumindest in der 72. Minute eingewechselt.

«Wir haben natürlich schon ein paar Ausfälle, was bitter ist», sagte Muheim. «Aber wir wollen jetzt da keine Ausreden suchen, sondern wir haben genug Spieler, die Qualität haben und die sie auch schon gezeigt haben. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch auf den Platz kriegen.»