Borussia Dortmund kann sich endlich wieder über einen Treffer des Torjägers freuen - und verschärft mit einem 3:0 die Werder-Krise. Stuttgart gelingt 2026 ein Traumstart, Mainz beendet mehrere Serien.

Berlin (dpa) – Borussia Dortmund hat zum Ende der Hinrunde Platz zwei in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Das Team von Trainer Niko Kovac bezwang Werder Bremen am Ende deutlich mit 3:0 (1:0) und bleibt in der Liga im eigenen Stadion ohne Niederlage. Dazu beendete Torjäger Serhou Guirassy seinen Negativlauf: Erstmals seit Ende Oktober traf der Stürmer wieder in Bundesliga. Bremen wartet dagegen seit sechs Partien auf einen Sieg und muss in der Tabelle weiter nach unten schauen.

Die Gäste aus der Hansestadt hatten zwar durch Justin Nijnmah die erste Gelegenheit (5. Minute), doch dann traf der BVB: Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck (11.) köpfte seine Mannschaft in Führung. Marcel Sabitzer (76.) erhöhte nach dem Seitenwechsel. Der eingewechselte Guirassy (83.) machte den 3:0-Endstand perfekt.

Nartey entscheidet Spektakel in Stuttgart

Nikolas Nartey hat derweil den VfB Stuttgart bei einem spektakulären 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt vorerst auf Champions-League-Platz drei geschossen. Der Joker sicherte dem VfB nach dem 4:1 bei Bayer Leverkusen einen Top-Start ins Jahr 2026. Frankfurt bleibt nach nur einem Erfolg aus den vergangenen sechs Partien auf Rang sieben. Zudem musste Winter-Neuzugang Younes Ebnoutalib angeschlagen vom Platz.

Frankfurts Rasmus Kristensen (5.) traf vor 59.500 Zuschauern in Stuttgart zum 1:0. Ermin Demirovic nach einem Torwartfehler von Kaua Santos (27.) und Deniz Undav (35.) drehten für den VfB das Spiel. Ayoube Amaimouni-Echghouyab (80.) glich für die Eintracht zum 2:2 aus. Doch Nartey (87.) entschied mit seinem Premieren-Treffer in der Bundesliga die Begegnung.

Mainz gewinnt Abstiegs-Krimi

Im Tabellenkeller gab es einen Befreiungsschlag: Der FSV Mainz 05 gewann im Abstiegskrimi gegen den 1. FC Heidenheim durch ein knappes 2:1 (1:0) das erste Heimspiel seit Februar 2025 und verließ damit den letzten Tabellenplatz. Silvan Widmer (30.) und Nationalspieler Nadiem Amiri (49.) waren mit ihren Toren für die ersten drei Punkte seit dem 20. September 2025 verantwortlich. Unter Trainer Urs Fischer bleibt Mainz nach zuvor drei Unentschieden auch im vierten Bundesliga-Match ungeschlagen. Heidenheim fiel auf Platz 18 zurück.

Nach zwei Absagen am vergangenen Wochenende fiel kurzfristig auch am Dienstagabend ein Spiel aus: Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen musste durch das vom Tauwetter belastete Stadiondach im Volksparkstadion kurzfristig abgesagt werden. «Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs» führten dazu, dass das Spiel nicht stattfinden könne, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwas weniger als drei Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie am Dienstagabend mit.