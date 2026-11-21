RB Leipzig gewinnt bei Union Berlin 5:1 und festigt den Champions-League-Platz. Für die Eisernen wird die Lage immer prekärer – wie lange kann sich Trainer Lustrinelli noch halten?

Berlin (dpa) – Auch dank Nationalspieler Brajan Gruda hat RB Leipzig seinen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga gefestigt und die Krise des 1. FC Union Berlin massiv verschärft. Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis setzte sich im Stadion An der Alten Försterei mit 5:1 (1:1) durch und tankte Selbstvertrauen für das wichtige Königsklassen-Duell mit RC Lens am Dienstag.

Antonio Nusa (18. Minute/Foulelfmeter), Romulo (50.), Gruda (72.), Rocco Reitz (76.) und Ridle Baku (89.) trafen für die Leipziger, die nach einem holprigen Saisonstart den vierten Liga-Sieg in Serie holten. Gruda, der zuletzt ein erfolgreiches Debüt im DFB-Trikot gefeiert hatte, erzielte sein erstes Bundesliga-Tor seit März.

Michel Aebischer (41.) hatte zwischenzeitlich für Union ausgeglichen. Der Druck auf Trainer Mauro Lustrinelli und Geschäftsführer Horst Heldt wächst. Die Eisernen haben erst eines ihrer zehn Bundesliga-Spiele gewonnen.

Union wechselt Sturmduo – Debüt für Baumgartner

Trotz der klaren Favoritenrolle waren die Sachsen gewarnt. Zwar traf die zweitbeste Offensive auf die zweitschlechteste Defensive, doch RB hatte nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Gastspiele bei Union gewonnen.

Man müsse den Sieg provozieren, forderte Lustrinelli und ersetzte im Sturm Livan Burcu und Tim Skarke durch Andrej Ilic und Oliver Burke. Bei RB stand Christoph Baumgartner erstmals in dieser Bundesligasaison in der Startelf.

VAR meldet sich nach Foul an Baumgartner

Wie gewohnt protestierten die Union-Fans gegen das RB-Konstrukt und dessen Geldgeber mit 15-minütigem Schweigen. So blieb es auch ruhig, als Union-Keeper Frederik Rönnow eine Großchance von Romulo vereitelte und Oliver Burke auf der Gegenseite die Führung verpasste.

Die 22.012 Zuschauer sahen eine hitzige Partie. Schiedsrichter Christian Dingert zeigte früh dreimal Gelb. Die vierte Verwarnung kassierte Zeno van den Bosch, der mit einem Tritt auf Baumgartners Fuß einen Elfmeter verursachte. Dingert entschied erst nach VAR-Eingriff auf Strafstoß.

Anschließend war Leipzig dem 2:0 deutlich näher als Union dem Ausgleich. Allerdings fehlte den Gästen im letzten Drittel die Genauigkeit. Gruda sowie Romulo vergaben zunächst gute Chancen. Leipzig hätte die Partie vor der Pause entscheiden können. Stattdessen war nach Unions schmeichelhaftem Ausgleich wieder alles offen.

Ilic vergibt Chancen zum Ausgleich

Ausgerechnet Torschütze Aebischer hatte nach Wiederanpfiff Pech, als er einen Schuss von Romulo ins eigene Tor abfälschte. Die Hausherren drückten anschließend auf den Ausgleich. Erst parierte RB-Keeper Maarten Vandevoordt einen Schuss, später einen Kopfball von Ilic.

Vandevoordt wurde plötzlich fast im Minutentakt geprüft. Union war näher am Ausgleich als RB an der Entscheidung. Doch ausgerechnet in der Berliner Drangphase sicherte Gruda den Leipzigern den Sieg. Der eingewechselte Reitz mit seinem ersten Bundesliga-Treffer seit dem Auftaktspiel und Baku setzten den Schlusspunkt. Union fiel auseinander.