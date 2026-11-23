Wael Mohya zählt bei Borussia Mönchengladbach zu den Lichtblicken – und steht im Fokus des Bundestrainers. Wie Sportchef Rouven Schröder die Zukunft des 17-Jährigen sieht.

Mönchengladbach (dpa) – Ein Abgang von Jungstar Wael Mohya ist in diesem Winter bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach laut Sportchef Rouven Schröder ausgeschlossen. «Im Winter ist er definitiv unverkäuflich und der Rest wird der Markt zeigen», sagte Schröder in der Sendung «Sky 90 – die Fußballdebatte».

Mohya gehört in dieser Saison zu den Lichtblicken bei den Gladbachern, die mit vier Punkten am Tabellenende liegen. Zuletzt wurde der 17-Jährige sogar von Bundestrainer Jürgen Klopp ins Aufgebot der Nationalmannschaft berufen. In den Nations-League-Spielen kam er aber noch nicht zum Einsatz.

Es gebe einen guten Markt für Mohya, über den genauen Wert wollte sich Schröder aber nicht äußern. «Da sind wir alle zu lange im Geschäft, da brauchen wir uns zu solchen Summen nicht zu äußern. Wir sind froh, dass der Junge da ist. Er ist ein ganz, ganz toller Junge. Er hat sich sehr gefreut, jetzt auch mit Rudi bei der Nationalmannschaft und bei Jürgen Klopp zu sein. Er war so angetan. Ein tolles Talent, aber auch immer noch 17. Das sollten wir nicht vergessen.»

Scally ein Verkaufskandidat?

Ein Abgang des Amerikaners Joe Scally im Winter ist dagegen nicht ausgeschlossen, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Wenn ein Angebot kommt, müsse man sich unterhalten. «Das ist eine Abwägungsfrage. Dafür sind wir im Management da und stecken die Köpfe zusammen», meinte Schröder. Scally hat in dieser Saison schon vier Tore erzielt.