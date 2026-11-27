Gladbach sieht in der Bundesliga in Bremen oft gut aus. Das ist auch dieses Mal mitten in der Krise so. Doch am Ende reicht es nicht zum Sieg - weil wieder ein Nationalstürmer trifft.

Bremen (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Saisonsieg doch noch aus der Hand gegeben. Beim 3:3 (1:1) bei Werder Bremen verspielte die Elf vom Niederrhein in der Schlussphase eine 3:1-Führung und bleibt Tabellenletzter. Nationalstürmer Niclas Füllkrug sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den Ausgleich der Gastgeber, die sich damit noch einen Punkt sicherten.

Der Nationalstürmer verhinderte die erste Saison-Heimniederlage der Grün-Weißen und einen Dämpfer nach der Hochstimmung durch den Derbysieg gegen den Hamburger SV. «Die Moral wieder super von uns, trotzdem müssen wir sauber Fußball spielen, da haben wir heute Luft nach oben gelassen», sagte Füllkrug bei Sky.

Vor 41.800 Zuschauern trafen im ausverkauften Bremer Weserstadion Kevin Diks (27. Minute/Handelfmeter) und Franck Honorat (46., 78.) für die Gäste. Erin Dinkci gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den Tabellensechsten (38.) und später der Anschlusstreffer (85.), ehe Füllkrug das Stadion zum Beben brachte.

Gladbach steckt Unruhe weg

Gladbach hatte während der Woche mit der überraschenden Trennung von Geschäftsführer Stefan Stegemann für Schlagzeilen gesorgt. Zur sportlichen Misere gesellt sich bei der Borussia damit auch noch eine veritable Führungskrise, zumal Präsident Rainer Bonhof schon seit längerem heftig in der Kritik steht.

Doch der Mannschaft war die Unruhe nicht anzumerken. Das Team von Trainer Alexander Blessin startete mutig und agierte zu keiner Zeit wie ein Tabellenletzter. Schon nach zehn Minuten hätte Zento Uno die Fohlen in Führung bringen müssen, der Japaner scheiterte nach schönem Zuspiel von Florian Neuhaus aber frei stehend an Werder-Torwart Karl Hein.

Die Gäste blieben aber am Drücker und gingen in der 27. Minute verdient in Führung. Diks verwandelte einen von Youri Regeer verursachten Handelfmeter sicher.

Werder ohne Derby-Schwung

Die Bremer fanden dagegen zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Vom Schwung aus dem begeisternden 4:0 im Derby gegen den Hamburger SV war lange Zeit nichts zu sehen. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe die Mannschaft von Daniel Thioune durch den Spanier Chuki erstmals gefährlich wurde.

Praktisch aus dem Nichts gelang den Bremern dann der Ausgleich. Dinkci traf nach einer abgewehrten Flanke aus der Distanz. Fast wäre Gladbach aber mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, doch Uno vergab auch seine zweite Großchance.

Gladbach wieder hellwach

Was dem Japaner auch im zweiten Versuch nicht gelang, schaffte direkt nach der Pause Honorat. Nach einem feinen Konter traf der zuletzt lange verletzte Franzose zur erneuten Gladbacher Führung. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Shuto Machino verpasste den dritten Gladbacher Treffer, auf der Gegenseite der lange komplett wirkungslose Nationalspieler Niclas Füllkrug den erneuten Bremer Ausgleich.

Beide Teams hatten weitere Chancen, ehe der starke Honorat einen weiteren schönen Gästekonter zur scheinbaren Entscheidung abschloss. Werder steckte aber nicht auf, Mitchell Weiser feierte sein Comeback nach erneuter Verletzung. Dinkci gelang der Anschlusstreffer. Dennoch schien Gladbach den Sieg über die Zeit zu retten. Dann schlug Füllkrug doch noch zu.