Das 0:0 von Aufsteiger Schalke in Köln wird von einem blutigen Zusammenprall überschattet. Nun hat der Verein die Diagnose bekanntgegeben.

Köln (dpa) – Nach dem blutigen Zusammenprall im Spiel beim 1. FC Köln stehen die Verletzungen der Schalker Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi fest. Gosens erlitt zwei Platzwunden an der Stirn, El-Faouzi eine Stirnwunde und einen Nasenbeinbruch. Die Platzwunden hätten mit mehreren Stichen genäht werden müssen, teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 0:0 in der Domstadt mit.

Über eine Rückkehr ins Team von Gosens und El-Faouzi werde individuell zu gegebener Zeit entschieden, hieß es weiter. Ob das Duo im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden am Mittwoch (18.00 Uhr) mitwirken kann, blieb damit zunächst offen. Die ohnehin lange Verletztenliste bei Schalke, darunter Kapitän Kenan Karaman, wird damit aber möglicherweise um zwei weitere Namen länger.

Minutenlange Behandlung auf dem Feld

El-Faouzi und Gosens waren in der 37. Minute nach einem leichten Schubser von Kölns Said El Mala beim Hochsteigen mit den Köpfen zusammengestoßen. Beide Schalker gingen blutend zu Boden und wurden minutenlang von den Teamärzten beider Mannschaften auf dem Feld behandelt. Mit Kopfverbänden und von Betreuern gestützt verließen sie den Platz.

Während sich El Mala nach der Partie für seinen Anteil am Zusammenprall entschuldigte, hatte Schalke bereits am Samstagabend leichte Entwarnung gegeben. Der Verein hatte nach dem Abpfiff mitgeteilt, dass beide ansprechbar und gehfähig und für weitere Untersuchungen auf dem Weg in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen seien.