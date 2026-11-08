In Stuttgart verliert Werder Bremen - und Niclas Füllkrug bleibt ohne Tor. Fragen zur Nationalmannschaft und seiner ersten Nominierung seit mehr als einem Jahr will der Stürmer nicht beantworten.

Stuttgart (dpa) – Aus Enttäuschung über die 0:1-Niederlage mit Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart hat Stürmer Niclas Füllkrug im ZDF ein Interview abgebrochen. Nach seinem ersten Spiel ohne Treffer seit sieben Partien wollte der 33-Jährige keine Fragen zur Nationalmannschaft beantworten. «Ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren. Das ist gerade nicht in meinem Kopf», sagte Füllkrug am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» auf die Frage, welchen Stellenwert die Nominierung nach mehr als einem Jahr für ihn hat.

Er denke nicht an die bevorstehenden Spiele in der Nations League am Freitag in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande. «Das interessiert mich gerade auch nicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 1:0 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da denke ich nicht dran, was nächste Woche ist, das interessiert mich gerade nicht», sagte der aktuell beste Bundesliga-Torjäger der Saison gereizt.

«Nee, danke, ciao»

Als Reporter Florian Zschiedrich noch einmal nachhakte, brach Füllkrug das Interview ab. «Nee, danke, ciao», sagte der Stürmer, legte das Mikrofon auf den Tisch und reichte dem ZDF-Mann zum Abschied die Hand.

Füllkrug hatte zuletzt im September 2025 noch unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann zum DFB-Kader gehört. Sein letztes Länderspiel bestritt er im Final Four der Nations League im Juni 2025 beim 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei. Sein letztes Tor liegt schon mehr als zwei Jahre zurück: Beim 5:0 gegen Ungarn traf er im September 2024. Für Werder Bremen hat der 33-Jährige in dieser Saison zwölf Tore in zehn Pflichtspielen erzielt und bis zur Niederlage in Stuttgart in sieben Bundesliga-Partien hintereinander getroffen.