Die Debatte um Jamal Musiala sorgt auch international für Wirbel. Nun schaltet sich der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand ein - mit einer klaren Botschaft an Rummenigge und Co.

München (dpa) – Mit deutlichen Worten hat der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand den FC Bayern München für den öffentlichen Umgang mit Jamal Musiala kritisiert. «Bayern München war für mich aus der Ferne immer einer der Vereine, die mit einer Klasse und einem Standard aufgetreten sind, die viele bewundert haben», schrieb der ehemalige Profi von Manchester United auf X. «Leider fühlt sich das in dieser Situation überhaupt nicht nach Bayern München an.»

Zuvor hatten sich mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich über Musialas Zukunft und dessen Millionengehalt angesichts seiner neurologischen Dysfunktion geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach von einem Dilemma für den Verein, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte dafür Verständnis und stellte in Aussicht, sich im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammenzusetzen.

Ferdinand: «Bayern München ist besser als das»

Auch der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage. Die vereinbarten Summen seien unter diesen Umständen «nicht mehr darstellbar», sagte Rummenigge. Die Spielergewerkschaft Fifpro rügte den FC Bayern wegen seines Verhaltens in der Debatte.

Sollte der deutsche Rekordmeister wegen Musialas gesundheitlicher Probleme künftig günstigere Vertragsbedingungen aushandeln wollen, müsse er das direkt mit dem Spieler und dessen Beratern besprechen anstatt über die Medien, forderte Ferdinand. «Bayern München ist besser als das», schrieb der 48-Jährige. Für Musiala sei die Situation ohnehin schon schwierig genug, auch ohne öffentliche Äußerungen von Vereinsvertretern und Medien.