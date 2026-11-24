Nach seiner Karriere macht Skisprung-Olympiasieger öffentlich, dass er mit Epilepsie lebt. Der Bayern-Fan kritisiert seinen Lieblingsclub im Umgang mit Jamal Musiala.

München (dpa) – Skisprung-Olympiasieger Severin Freund, der mit Epilepsie lebt, hat sich in der Debatte um Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala kritisch über den FC Bayern München geäußert. «Eine Diskussion über den Wert eines Spielers so bewusst öffentlich zu führen, wirkt auf mich menschlich, sportlich und moralisch richtig schwach», schrieb der ehemalige Leistungssportler in einem Beitrag bei Instagram.

«Ich bin FC-Bayern-Fan, seit ich denken kann – meine ersten Spiele habe ich noch im Olympiastadion erlebt. Gleichzeitig lebe ich selbst mit Epilepsie. Deshalb berührt mich die aktuelle Debatte rund um Jamal Musiala besonders», schrieb Freund in einfühlsamen Worten in seinem Beitrag.

Freund: Für Spitzenleistungen braucht man Vertrauen und Rückhalt

«Der Umgang des FC Bayern mit dieser Situation irritiert mich auf so vielen Ebenen. Natürlich muss ein Verein wirtschaftlich denken. Aber aus meiner Sicht sollten in einem solchen Moment zunächst der Mensch und der Sportler im Mittelpunkt stehen und aus Sicht des Vereins der sportliche Erfolg», führte der 38-Jährige aus. «Würde der FC Bayern so handeln, müsste er alles für einen starken Jamal Musiala tun.»

Der Gesamtweltcupsieger von 2015 und Team-Olympiasieger von 2014 machte seine Erkrankung nach der Karriere öffentlich. «Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann, dass man mit, trotz oder vielleicht sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen erbringen kann», betonte Freund. «Spitzenleistung ist immer komplex. Dafür braucht es ein Umfeld, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt.»

Einer «der außergewöhnlichsten Fußballer seiner Generation»

Er selbst habe «genau das» erleben dürfen. «Es gab Menschen im Hintergrund und den Deutschen Skiverband, die mir geholfen haben, meine Situation bewusst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dadurch konnte ich mich auf das konzentrieren, worauf es ankommt: meine Gesundheit und meine Leistung», erklärte der TV-Experte Freund.

«Umso mehr macht es mich betroffen, dass Jamal Musiala aktuell erleben muss, wie öffentlich über ihn gesprochen, spekuliert, diskutiert und geurteilt wird, anstatt gemeinsam mit ihm nach vorne zu schauen. Gerade in einer Phase, in der Unterstützung wichtiger wäre als öffentliche Debatten», führte er aus.

Am Ende sollten alle an der besten Lösung und vor allem für den Menschen arbeiten, so Freund: «Ein gesunder, selbstbewusster und leistungsstarker Jamal Musiala, der wieder das zeigen kann, was ihn zu einem der außergewöhnlichsten Fußballer seiner Generation macht.»

Wegen der neurologischen Dysfunktion von Musiala hatten sich zuletzt mehrere Bayern-Verantwortliche öffentlich zu dessen Zukunft und Millionengehalt geäußert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte unlängst mit Zweifeln an der Zukunft des deutschen Nationalspielers reagiert und von einem Dilemma für den Verein gesprochen. Auch Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge stellte die bisherigen Vertragskonditionen infrage.