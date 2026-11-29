Sie gehören beim FC Bayern zur Tradition: Fanclubbesuche zur Weihnachtszeit. Der aktuell verletzte Manuel Neuer macht im Landkreis Dachau Station. Dort spricht er über seine Zukunft.

München (dpa) – Der aktuell verletzte Torhüter Manuel Neuer hat sich beim traditionellen Fanclubbesuch des FC Bayern München rund um die Weihnachtszeit zu seinem Comebackplan geäußert. Auf der Veranstaltung des Fanclubs «Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97» im oberbayerischen Landkreis Dachau sagte der 40-Jährige der «Bild» zufolge: «Es ist auf jeden Fall geplant, dass ich im Januar wieder zurückkomme, dass ich intensiv auch trainiere und rund um Weihnachten längere Trainingseinheiten mache, hier bleibe und dann auch trainiere. Ich bin weiter im Aufbau und versuche dann, die Mannschaft wieder im Januar zu unterstützen.»

Neuer hatte sich Anfang November beim FSV Mainz 05 (2:1), wo er zum ältesten Bundesligaspieler des FC Bayern wurde, einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen. Seitdem vertritt Jonas Urbig den Weltmeister von 2014, der zuletzt seine Reha in Brasilien fortgesetzt hatte.

Missgeschick beim Anschneiden der Torte

«Jonas ist auf einem super Weg. Er bringt Top-Leistungen für unsere Mannschaft und das gibt mir natürlich auch ein super Gefühl. Wir haben Spaß, jeden Tag ins Training zu gehen, und versuchen immer, die Latte ein bisschen höher zu legen, damit wir uns gegenseitig pushen», erzählte Neuer.

Der Routinier wurde bei seinem Fanclubbesuch von einer Blaskapelle empfangen. Beim Anschneiden einer Torte verletzte er sich den Fotos der «Bild» zufolge leicht am linken Daumen. Neuer bestätigte, dass im Sommer für ihn als Profi Schluss sein dürfte. «Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es ab dem Sommer für mich persönlich weitergeht. Aber ich genieße jetzt erst mal sowieso das nächste halbe Jahr, wenn ich wieder fit bin. Und ich versuche auch, fit zu bleiben. Dafür tue ich alles», sagte Neuer.