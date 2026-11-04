Am Wochenende kommt es zu einem Familienduell. Der Weltmeister von 2014, Mario Götze, trifft zum dritten Mal auf seinen Bruder Felix.

Frankfurt/Paderborn (dpa) – Vor dem emotionalen Duell der Götze-Brüder in der Fußball-Bundesliga hat Mario bedauert, dass Felix lange Zeit als Weltmeister-Bruder wahrgenommen wurde. «Es war für meine Eltern und meine Brüder nicht einfach, weil sie überall mit etwas assoziiert wurden, für das sie nichts konnten», sagte der Weltmeister von 2014 und damalige Siegtorschütze Mario der «Sport Bild». Gerade am Anfang sei es nicht leicht gewesen, aber die Zeit helfe. «Es ist jetzt zwölf Jahre her. Er hat es physisch und mental geschafft, seinen Weg zu gehen. Und das ist gut.»

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Felix' SC Paderborn die Frankfurter um Bruder Mario Götze. Es ist aber nicht das erste Duell, sondern das dritte: In der Saison 2018/2019 trafen beide in zwei Spielen aufeinander – Mario damals im Trikot von Borussia Dortmund und Felix in jenem des FC Augsburg.

Der 34 Jahre alte Mario ist sechs Jahre älter als Felix. «Als kleinerer Bruder wurde ich das eine oder andere Mal schon geärgert. Aber man lernt, sich durchzusetzen. Das war gut für mich. Vielleicht bin ich auch deshalb so weit gekommen», sagte Felix, der wegen einiger Beschwerden in dieser Saison bisher nur Kurzeinsätze bekam. Mario ist bei den Hessen auch längst keine Stammkraft mehr.

Mario Götze mit WM-Tor in Brasilien

Beide erlebten unterschiedliche Karrieren. Mario schoss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit seinem goldenen Treffer zum 1:0 gegen Argentinien zum WM-Titel 2014. Mit Borussia Dortmund und Bayern München wurde er fünfmal deutscher Meister und feierte vier Pokalsiege.

Felix spielte in Jugendmannschaften von Borussia Dortmund und Bayern München. Über Stationen in Augsburg, Kaiserslautern, Essen landete er beim SC Paderborn. Mit den Ostwestfalen gelang in diesem Sommer der Aufstieg in die Bundesliga.

Verletzungen warfen den 28-Jährigen zurück. «Es gab Phasen, da dachte ich mir: In der Bundesliga noch mal zu spielen, das schaffe ich nicht mehr. Denn ich musste einige Rückschläge verkraften. Darum hat es einen hohen Stellenwert für mich, nun mit dem SC Paderborn 07 noch mal in der 1. Liga spielen zu können. Ich habe hart dafür gearbeitet», sagte Felix Götze.

Mario würdigte den Weg seines Bruders: «Dass er Talent hat und alles mitbringt, um es nach oben zu schaffen, konnte jeder früh sehen. Dass er es am Ende dann auch geschafft hat und jetzt mit Paderborn als gestandener Spieler wieder in der Bundesliga spielt, ist umso schöner.» Er sei «stolz, denn er ist nicht den einfachen Weg gegangen. Er definiert sich eher über seine Spielstärke. Da dann in der 3. und 2. Liga zu bestehen, wo bei vielen Teams eher die Physis im Vordergrund steht, das ist schon top.»