Der 1. FC Köln holt in München einen Punkt. Das ist bemerkenswert. Aber Nationalspieler Saïd El Mala verlässt die Allianz Arena trotzdem im Zwiespalt. Ein Youngster dagegen strahlt.

München (dpa) – Es kommt selten vor, dass ein Gästespieler nach einem bemerkenswerten Punktgewinn in München mit einer bedröppelten Miene vor die TV-Kamera tritt. Bei Fußball-Nationalspieler Saïd El Mala war das nach dem 1:1 (1:1) des 1. FC Köln im Bundesligaspiel beim FC Bayern München der Fall.

«Das sieht man an meinem Gesicht», sagte El Mala zu der Szene, die bei ihm widersprüchliche Gefühle auslöste. Schließlich hatte der 20 Jahre alte Angreifer in der Schlussphase sogar das Kölner Siegtor auf dem Fuß. «Das tut unfassbar weh», sagte El Mala. Unbedrängt schoss er den Ball im Strafraum aus wenigen Metern am Bayern-Tor vorbei. «Es wäre das Sahnehäubchen gewesen», kommentierte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler.

«Einen Punkt hier mitzunehmen, das ist unfassbar gut. Das fühlt sich auch gut an», sagte El Mala. Aber mit dem Lucky Punch, der aus seiner Sicht sogar verdient gewesen wäre, «kannst du dich gut feiern lassen», meinte er bei Sky.

FC-Coach: «Wir haben ein Topspiel gemacht»

«Wenn wir über ein perfektes Spiel reden wollen, dann macht Saïd den am Ende rein», sagte Trainer René Wagner. Er machte dem stark spielenden El Mala aber keinen Vorwurf, sondern lobte vielmehr die Leistung seiner Mannschaft. «Wir haben ein Topspiel gemacht.» Er sprach von «einem besonderen Moment».

Womöglich einer, der die Kölner nach zehn Punkten aus zehn Spielen bis Weihnachten beflügeln kann. «Wir sind weiter auf einem guten Weg», sagte Sportchef Kessler.

Mikey Moore belohnt sich endlich und strahlt

Während El Mala mit sich haderte, konnte der 19 Jahre alte Engländer Mikey Moore strahlen. Der von Tottenham Hotspur ausgeliehene Youngster erzielte im neunten Bundesligaspiel sein erstes Tor und wurde darüber hinaus als «Man of the Match» ausgezeichnet.

«Es war ein tolles Gefühl, auf das ich wirklich lange habe warten müssen. Jetzt beim besten Team der Liga getroffen zu haben, war ein überragendes Gefühl. Ich bin sehr glücklich», sagte Moore. «Wir freuen uns über Mikeys erstes Tor, er hat sich belohnt», sagte Wagner.

«Wir haben die Situation super gespielt», sagte der Torschütze zum brillanten Konter, den er in der 12. Minute ganz abgezockt vollendete. «Als ich durch war, habe ich versucht, ruhig zu bleiben», schilderte Moore. Und er bedankte sich beim Teamkollegen El Mala für die tolle Vorlage mit der Hacke.