München (dpa) – Torwart-Legende Sepp Maier hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach der scharfen Kritik ehemaliger Bayern-Spieler deutlich in Schutz genommen. Angesprochen auf Aussagen von Markus Babbel in Richtung des ehemaligen Münchner Managers sagte der langjährige Bayern-Schlussmann in einem Interview «Sport1»: «Diese Respektlosigkeit geht gar nicht. Erstmal sollte sich der Markus Babbel überlegen, was er dem FC Bayern überhaupt zu verdanken hat», meinte Maier. «Das ist nicht nur respektlos, das ist einfach nur dumm.»

Matthäus langweilt Maier

Babbel hatte das heutige Aufsichtsratsmitglied Hoeneß zuvor beim Portal «Absolut Fußball» als «das größte Problem des FC Bayern» bezeichnet. Auch kritische Aussagen von Lothar Matthäus über Hoeneß (73) kommentierte Maier, der 1974 gemeinsam mit Hoeneß Weltmeister wurde. «Mein Gott, der Lothar spielt seit Jahrzehnten die gleiche Platte. Es langweilt mich. Wenn du sagst, du nimmst Uli ‚nicht mehr ernst‘ – warum redest du dann ständig über ihn?»

Hoeneß und Matthäus hatten sich zuletzt öffentlich gestritten. Der Rekordnationalspieler hatte über eine möglicherweise sehr hohe Ablösesumme gesprochen, die die Bayern für Stuttgart-Profi Nick Woltemade bezahlen könnten. Hoeneß konterte daraufhin, dass der frühere Bayern-Star und heutige TV-Experte «nicht mehr alle Tassen im Schrank» habe. Der ehemalige Bayern-Profi Babbel stellte sich schließlich klar vor Matthäus.