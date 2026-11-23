Als forscher Teenager ist Lennart Karl beim FC Bayern auf dem Platz bereits aufgefallen. Nun wird er vor Fans gefragt, was denn sein Plan B im Leben sei. Darauf antwortet er ehrlich.

Eppan (dpa) – Für Lennart Karl ging es beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft früh steil bergauf. An eine Alternative zum Leben als Fußballer denkt der selbstbewusste Teenager nicht. Bei einem Fanclub-Besuch in Südtirol erzählte der 18-Jährige am Wochenende schmunzelnd: «Ich hatte keinen Plan B. Ich wüsste auch jetzt nicht, was ich machen soll. Ich bin keine sehr, sehr schlaue Person im ganzen Leben – da muss ich ehrlich sein.»

Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters war gefragt worden, ob er neben Fußball sonst noch einen Traumberuf habe, in dem er seine Zukunft auch sehe. «Für mich gab es nur Plan A. Meine Eltern haben gesagt, ich solle die Schule durchziehen. Ich habe gesagt, ich will das nicht machen. Ich bin jeden Tag aufgestanden und wollte einfach nur Fußball spielen.» So gehe es aktuell übrigens auch seinem kleinen Bruder, der viele Tipps von Lennart bekomme.

Karl sieht sich fast wieder in Topform

Bei den anwesenden Bayern-Anhängern sorgte Karl mit seinen Sätzen für Erheiterung, wie auf einem Video von «Absolut Bayern» zu sehen ist. «Zum Glück hat es mit Fußball geklappt, sonst wäre ich – glaube ich – unter anderen Leuten nicht so gut durchgekommen wie jetzt.»

Nach einer kleinen Delle in seiner noch jungen Karriere, als Karl wegen einer Verletzung die WM 2026 verpasste, sieht sich der Bayern-Profi aktuell fast wieder in Topform. «An meine 95, 100 Prozent komme ich gerade wieder ran.»