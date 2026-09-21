Berlin (dpa) – Für Bundesliga-Fans ist das neue Länderspiel-Modell Fluch und Segen zugleich. Zwar gibt es im Herbst nur noch zwei statt drei Unterbrechungen, in denen der Ligabetrieb ruht. Dafür dauert die erste Pause fast drei Wochen. Warum das so ist, welcher Bundesliga-Coach nicht begeistert ist und was die Vereine planen. Fragen und Antworten.

Warum gibt es so eine lange Pause?

Grund für die lange Pause ist eine Änderung des internationalen Spielkalenders durch die FIFA. Ab 2026 werden die bisherigen Länderspielfenster im September und Oktober zu einer längeren Abstellungsperiode zusammengelegt. Statt zweimal für jeweils zwei Partien reisen die Nationalspieler nun einmal ab und können in diesem Zeitraum bis zu vier Länderspiele bestreiten. Dafür entfällt die bislang übliche zweite Unterbrechung im Oktober. Die Abstellungszeiträume im November (10. bis 18.) und März (23. bis 31.) bleiben unverändert.

Was sagen die Trainer dazu?

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß bewertet es als «negativen Aspekt». Natürlich sei die neue Länderspielpause jetzt länger. «Jetzt ist aber eigentlich auch die Phase, wo du es am wenigsten brauchst. Deswegen finde ich es aus Vereinssicht nicht besonders gut», sagte Hoeneß, der die Unterbrechung als «verlängerte Vorbereitung» sieht. Claus-Dieter Wollitz von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus ist hingegen froh und braucht nach eigenen Angaben die Pause, um selbst durchzuatmen. Köln-Trainer René Wagner bezeichnete es als wichtig für seine Spieler, «nach den ersten vier Spieltagen und einer langen Vorbereitung ein paar Tage durchzuschnaufen und mental herunterzukommen.»

HSV-Trainer Merlin Polzin sieht die Chancen der Pause: Es gehe jetzt weniger darum, viel Pause zu machen, sondern «viel Arbeit ineinander zu investieren, um daraus gestärkt hervorzugehen», sagte er. Auch Vincent Kompany outete sich als großer Freund des neuen Modells. «Wäre ich dabei gewesen, hätte ich es genauso gemacht für die Trainer. Wir können auf die Wiesn mit dem Staff gemeinsam, mit der Familie. Ich könnte es fast nicht besser planen. Für uns perfekt. Schade für die Spieler», sagte der Bayern-Coach mit einem Augenzwinkern.

Was planen die Clubs in der langen Pause ohne Nationalspieler?

Die Clubs nutzen die ungewohnt lange Unterbrechung ganz unterschiedlich. Während die Nationalspieler unterwegs sind, stehen für die Daheimgebliebenen neben dem Training häufig einige freie Tage und Testspiele auf dem Programm. Besonders weit reist der SC Paderborn: Der Bundesligist fliegt in die USA und testet dort gegen D.C. United. Bei RB Leipzig etwa bekommen die Spieler, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, ein paar Tage frei, wie Trainer Martin Demichelis sagte. Von Testspielen sieht er ab: «Das macht keinen Sinn mit Blick auf Verletzungen und die Nationalspieler.» Wie unterschiedlich die Clubs mit der Pause umgehen, zeigt auch das Beispiel Werder Bremen: Der Nordclub macht sogar bis einschließlich Samstag, 26. September, frei.

Was sagt Bundestrainer Klopp über seinen langen Auftakt?

Jürgen Klopp kommt die XXL-Pause zum Amtsantritt entgegen. «Super», hatte der Bundestrainer bereits bei seiner Vorstellung gesagt. Die lange Unterbrechung gibt ihm mehr Zeit, die Spieler kennenzulernen, Abläufe zu etablieren und seine Spielidee zu vermitteln. Viel zusätzliche Trainingszeit bleibt wegen der vier Länderspiele allerdings nicht. Für die Vereine sei die lange Pause «ungewohnt», sagte Klopp. «Vollkommen zurecht machen diese Vereine auch ein paar Tage frei. Die intensivste Phase des Jahres kommt dann direkt danach. Champions League geht richtig los, Europa League geht Vollgas los.»