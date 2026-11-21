Felix Nmecha schießt Borussia Dortmund an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München ist nur noch Zweiter vor den punktgleichen Freiburgern. Leipzig und Leverkusen siegen sicher.

Berlin (dpa) – Borussia Dortmund hat den Ausrutscher des FC Bayern München genutzt und in der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Einen Tag nach dem 1:1 des Rekordmeisters gegen den 1. FC Köln kam der BVB im Borussia-Duell in Mönchengladbach zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und liegt nun mit 24 Punkten nach zehn Spieltagen zwei Zähler vor den Bayern.

Der SC Freiburg verteidigte den dritten Platz durch ein 1:0 (0:0) bei Aufsteiger SV Elversberg und ist nun punktgleich mit den Münchnern. Weiter Vierter ist RB Leipzig. Die Sachsen gewannen beim 1. FC Union Berlin mit 5:1 (1:1). Auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen bleibt Bayer Leverkusen als Fünfter nach einem 4:0 (1:0) gegen den SC Paderborn. Eintracht Frankfurt setzte sich im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (1:0) durch und verbesserte sich auf den siebten Platz.

Fünf Leipziger Tore in Berlin

Dortmund präsentierte sich in Mönchengladbach lange ohne den nötigen Angriffsschwung, um die gut organisierte Defensive der Hausherren in Bedrängnis zu bringen. Die Gladbacher bleiben zwar Tabellenletzter, präsentierten sich aber gefestigter. Erst ein spätes Tor von Felix Nmecha (80. Minute) entschied die Partie zugunsten des neuen Spitzenreiters.

Antonio Nusa (18.) per Foulelfmeter, Romulo (50.), Brajan Gruda (72.), Rocco Reitz (76.) und Ridle Baku (89.) sorgten mit ihren Treffern für den zweiten Auswärtssieg der Leipziger in dieser Saison. Das Tor von Michel Aebischer (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1 war zu wenig für die abstiegsbedrohten Unioner, um die fünfte Saisonniederlage zu verhindern. Damit wird der Druck auf den Berliner Trainer Mauro Lustrinelli größer.

Der SC Freiburg tat sich lange schwer bei der heimstarken SV Elversberg. Der tapfer verteidigende Neuling wehrte sich über weite Strecken erfolgreich gegen die Freiburger, die erst durch den Treffer von Igor Matanovic (68.) zu ihrem wettbewerbsübergreifend fünften Sieg in Serie.

Zwei verschossene Elfmeter in Frankfurt

Leverkusen war gegen Aufsteiger Paderborn über die gesamte Spielzeit überlegen. Afonso Moreira (14./48.) mit einem Doppelpack, Patrik Schick (51.) und Ezequiel Fernandez (59.) verliehen der Dominanz mit ihren Treffern auch den zählbaren Ausdruck.

Eintracht Frankfurt erkämpfte sich dank eines Treffers von Jonathan Burkardt (25.) einen wichtigen Sieg gegen Hoffenheim. Für die Gastgeber vergab der Torjäger in der 44. Minute ebenso einen Foulelfmeter wie auf der Gegenseite Andrej Kramaric (41.). In der Nachspielzeit sah Hoffenheims Ozan Kabak noch Rot (90.+3).