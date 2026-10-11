Köln freut sich über den Derbysieg gegen Gladbach. Eine schlechte Nachricht gibt es dennoch.

Köln (dpa) – Der 1. FC Köln muss länger auf Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri verzichten. Der 31-Jährige verletzte sich beim 2:1-Sieg des FC im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Sprunggelenk, wie sein Verein mitteilte.

Der Tunesier hatte sich die Verletzung kurz vor der Pause in einem Zweikampf mit Gladbachs Florian Neuhaus zugezogen. Skhiri musste mit einer Trage weggebracht werden. Noch während der Partie wurde er ins Krankenhaus gefahren. Eine MRT-Untersuchung ergab dann die Diagnose.