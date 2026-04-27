Um die kostenpflichtige Übertragung - bei inzwischen vielen Sendern - zu umgehen, suchen Zuschauer oft nach anderen Möglichkeiten. Die Deutsche Fußball Liga macht auf die Folgen aufmerksam.

Frankfurt/Main (dpa) – Die DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz warnen Fußballfans davor, Spiele auf illegalen Plattformen zu schauen. «Es erstaunt mich, wie digitale Piraterie von manchen verharmlost wird. Die Nutzer von illegalen Livestreams schaden sich zum einen enorm selbst und dürfen sich nicht wundern, wenn ihre Geräte mit Schadsoftware verseucht werden oder ihre Kreditkarte plötzlich irgendwo auf der Welt genutzt wird», sagte Merkel in einem «Kicker»-Interview mit den beiden Bossen der Deutschen Fußball Liga.

Kriminelle Organisations-Strukturen «unterstützt»

Dies sei keine Petitesse, sondern eine Straftat. Dadurch würden inzwischen auch internationale kriminelle Organisations-Strukturen unterstützt, die diesen Bereich als lukrativ erkannt haben. «Das muss jedem klar sein, der am Stammtisch nonchalant von seinem manipulierten Receiver oder seiner neuen IPTV-App erzählt», erklärte der 40-Jährige.

Illegale Live-Sport-Streams verursachen geschätzt global einen Schaden von jährlich 24 Milliarden Euro, so die DFL. Das entspricht etwa der Hälfte aller legalen Live-Sport-Einnahmen. In Deutschland allein beläuft sich der Schaden durch TV-Piraterie laut des Verbandes Privater Medien auf 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Fast sechs Millionen Menschen nutzen hierzulande demnach regelmäßig illegale Streaming-Angebote für Live-Sport.

DFL investiert, um durchzugreifen

«Wir haben das deutlich besser im Griff als andere Ligen, weil wir zusammen mit unseren Medienpartnern schon seit vielen Jahren im Rechteschutz aktiv sind und aktuell noch mal zusätzlich in diesen Bereich investieren», sagte Merkel. «Zudem entwickeln sich unsere technischen und rechtlichen Möglichkeiten zum Durchgriff gegen Anbieter und Nutzer stetig weiter.»