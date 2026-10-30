Ganz Deutschland freut sich auf das Topspiel Bayern gegen Dortmund. Die beste Offensive trifft auf die beste Abwehr. Harry Kane bringt den Ballon d'Or mit ins Stadion. Kehrt Joshua Kimmich zurück?

München (dpa) - Augenhöhe. Der deutsche Fußball-Clásico auf Augenhöhe. Immer wieder fiel dieses Wort bei der Einstimmung der Protagonisten des FC Bayern und von Borussia Dortmund auf den weltweit beachteten Bundesliga-Klassiker in der Allianz Arena. Erster gegen Zweiter - mehr Topspiel geht nicht.

«Dortmund war letztes Jahr schon ein sehr starker Herausforderer und setzt das in dieser Saison fort», sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl voller Respekt und Anerkennung vor der Kraftprobe am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Der Punktestand ist gleich. Das bedeutet automatisch Augenhöhe», ergänzte Eberl: «Es ist ein großes Spiel, auf das wir uns freuen. Trotzdem wollen wir dieses Spiel gewinnen und diese Augenhöhe tabellarisch verlassen.»

Kovac frohlockt: Endlich ist es mal spannend

BVB-Coach Niko Kovac beschrieb die Ausgangslage mit anderen Worten, aber inhaltlich ähnlich. «Ganz Deutschland freut sich auf das Spiel. Das ist endlich mal ein spannendes Aufeinandertreffen», sagte der ehemalige Bayern-Coach. Am Spielfeldrand wird Kovac erstmals nicht Bayerns erkrankter Chefcoach Vincent Kompany begegnen, sondern dessen Assistent Aaron Danks.

«Nach langer Zeit haben wir die Chance, nach München zu fahren, wo wir Gleichzahl haben», sagte Kovac. Aber wird die punktuelle Augenhöhe auch auf dem Platz zu sehen sein? Insbesondere seitens der Borussia?

Mit 17 Punkten liegen Spitzenreiter Bayern und Herausforderer Dortmund gleichauf, getrennt nur durch die klar bessere Tordifferenz des deutschen Rekordmeisters. Das macht aus dem Duell «ein großes Spiel», so Danks.

Kane und Olise kontra Dortmunds Abwehrbollwerk

Und die Ansetzung des Vergleichs der beiden deutschen Topclubs am 8. Spieltag hätten die Bundesliga-Spielplaner nicht besser wählen können. In über 200 Ländern sollen TV-Bilder zu sehen sein. Und für besondere Bundesliga-Werbung wird Harry Kane sorgen, der den Ballon d'Or mit ins Stadion bringen wird. Vor dem Anpfiff wird der 33 Jahre alte Engländer noch einmal besonders geehrt. Schaut her: Auch ein Bundesliga-Profi kann Weltfußballer werden.

Kane wird am Ende einer für ihn «verrückten und unglaublichen Woche» einer der Schlüsselspieler sein. Der Torjäger geht ausgeruht ins Topspiel - und mit dem Willen, zu unterstreichen, dass er der verdiente Ballon d'Or-Gewinner ist.

«Das größte Spiel in der Bundesliga»

«Es ist ein großes Spiel, das größte Spiel für uns in der Bundesliga. Beide Teams stehen gleichauf an der Spitze», sagte der Stürmerstar. Auch Kane spricht also von der Augenhöhe, die Bayerns Super-Offensive um Michael Olise und ihn in den 90 Minuten auf dem Rasen natürlich nicht zulassen möchte.

Die beste Offensive der Liga - Bayern mit 25 Toren - misst sich mit der besten Defensive. Nur vier Gegentreffer hat das BVB-Bollwerk um die Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton in den ersten sieben Saisonpartien zugelassen. «Jetzt gilt es, dass wir in München unsere Top-Leistung abrufen. Da muss alles funktionieren, da muss jeder da sein», forderte Anton.

Die Tormaschine Kane muss gestoppt werden. Und Zauberer Olise. Dazu Ismael Saibari, Serge Gnabry oder Youngster Lennart Karl, dessen Formkurve steigt. Für Kovac geht es aber nicht nur um die großen Mann-gegen-Mann-Duelle: «Alle elf müssen performen. Und wir brauchen einen richtig guten Torhüter.»

Neuer noch nicht fit - Kompany erholt sich

Gregor Kobel wird von Kovac in den Fokus gerückt. Im Bayern-Tor wird wieder Youngster Jonas Urbig stehen. «Das Spiel kommt unglücklicherweise etwas zu früh für Manuel Neuer. Er hat immer noch Schmerzen im Fuß», erklärte Danks.

Der Co-Trainer wird die Bayern wieder dirigieren. Und nicht Kompany, der sich inzwischen daheim von einer Hirnhautreizung erholt. Kovac ist sich freilich «sicher, dass es trotzdem auch Funkkontakt geben wird, egal in welcher Form».

Dem widersprach der 43 Jahre alte Danks energisch. «Nein, überhaupt nicht. Wir nehmen das ernst», sagte er mit Blick auf Kompanys Genesung. Er habe auch «klare Anweisungen» von Sportvorstand Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, den krankgeschriebenen Belgier «nicht in irgendwelche Diskussionen hineinzuziehen», erzählte Danks. Auch er kann die Chefrolle.

«Das Leben ist anders für Jo jetzt»

Ein besonderes Bayern-Comeback bahnt sich im Klassiker dennoch an. Nach anderthalb Wochen Auszeit und drei verpassten Pflichtspielen wegen eines Todesfalls im engsten Familienkreis ist Joshua Kimmich zurück beim Team. Und wird die Bayern-Elf womöglich gleich wieder als Kapitän aufs Spielfeld führen.

Es wird freilich keine Rückkehr in den gewohnten Fußball-Alltag für den 31 Jahre alten Nationalmannschaftskapitän. «Das Leben ist anders für Jo jetzt. Wenn in der Familie etwas passiert, dann ändert sich das Leben», sagte Eberl.

Kimmich bekomme die volle Unterstützung in einer für ihn schwierigen Zeit. «Wir leben das auch gerade. Wir labern das nicht nur. Wir geben die Unterstützung, die wir geben können. Und wenn Jo sich bereit fühlt, in diesen neuen Alltag einzutauchen, dann wird der Trainerstab sich zusammen mit ihm Gedanken machen, ob das morgen der richtige Zeitpunkt ist.»