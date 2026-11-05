Seit März 2023 hat es kein Revier-Derby in der Fußball-Bundesliga gegeben. Anfang Dezember ist es wieder so weit - und die genaue Anstoßzeit steht nun auch fest.

Frankfurt/Main (dpa) – Das mit Spannung erwartete Revier-Derby zwischen Aufsteiger FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am 12. Spieltag findet Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr (DAZN) statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga für die Partien vom 12. bis zum 18. Spieltag hervor. Das bislang letzte Duell der Revier-Rivalen in der Fußball-Bundesliga fand im März 2023 statt.

Der FC Bayern bestreitet in diesem Zeitraum insgesamt zweimal das sogenannte Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr: am 9. Januar 2027 bei Borussia Mönchengladbach und eine Woche später bei Eintracht Frankfurt (jeweils bei Sky).