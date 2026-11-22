Mönchengladbach (dpa) – Mönchengladbachs Schlussmann Daniel Batz suchte nach der bitteren 0:1-Niederlage im Borussen-Duell gegen Dortmund alle Schuld bei sich. Er sei «der Depp vom Dienst», sagte der 35-Jährige nach der Partie am Samstagnachmittag bei Sky. «Das war ganz klar mein Fehler. Das tut mir leid für alle. Fehler passieren, leider haben wir deswegen verloren. Aber es geht weiter.»

Beim entscheidenden Tor des Tages ließ der Torwart der Fohlenelf einen eigentlich harmlosen Abschluss von Dortmunds Felix Nmecha in der 80. Minute durch seine Finger gleiten und sorgte für die achte Gladbacher Niederlage der Bundesliga-Saison. Besonders brisant: Mönchengladbachs Coach Alexander Blessin hatte den zuletzt verletzten Stammtorhüter Moritz Nicolas nach seiner Genesung nicht wieder zurück ins Tor geholt und Batz das Vertrauen ausgesprochen.

«Moritz Nicolas ist ausgefallen und war drei Spiele weg. Man muss ganz ehrlich sagen, dass Batz es richtig gut gemacht hat. Ich habe gerade das Bauchgefühl, dass er der Mannschaft mit seiner Erfahrung und seiner Klarheit guttut», sagte Blessin vor der Partie gegen den BVB bei Sky, ließ die Dauer der Torwart-Entscheidung aber offen. «Wie lange das so bleibt, werden wir sehen. Aber ich werde nicht jede Woche ein neues Fass aufmachen.»

Blessin: «Nichts in Stein gemeißelt»

Der entscheidende Fehler von Batz trübte über die ansonsten gute Leistung des 35-Jährigen hinweg. Vor dem Treffer durch Nmecha parierte der Gladbacher Torwart stark und verhinderte die Dortmunder Führung mehrfach. Wie es auf der Torwart-Position in Mönchengladbach weitergeht, bleibt in den kommenden Wochen abzuwarten. «Es ist nichts in Stein gemeißelt», sagte Blessin auf der Pressekonferenz nach der Partie.