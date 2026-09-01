Endspurt auf dem Sommer-Transfermarkt. Auch in der Bundesliga könnte sich noch einiges tun. Welche Regeln gelten, welche Clubs dringend suchen - und welche Namen gehandelt werden.

Berlin (dpa) – Wer wechselt noch wohin? Am sogenannten «Deadline Day», dem Ende der Transferphase, wird es in der Regel vielerorts noch mal hektisch. Für die Fußball-Bundesligisten bietet sich heute die letzte Chance in diesem Sommer, neue Spieler zu verpflichten. Andernfalls können sie sich erst im Winter wieder verstärken. Welche Regeln gelten in anderen Ländern? Wer sucht am dringendsten? Welche großen Namen werden gehandelt? Ein Überblick.

Wann schließt das Transferfenster?

Bis 20.00 Uhr am heutigen Abend können noch Spieler nach Deutschland wechseln. Auch in Frankreich und Italien schließt das Transferfenster zu dieser Zeit. In anderen Ländern läuft die Transferperiode länger: in Spanien und England etwa bis Mitternacht, in Österreich noch bis zum 3. September, in der Türkei bis zum 4. September und in der Schweiz bis zum 8. September. Nach Saudi-Arabien können Spieler sogar noch bis zum 12. Oktober wechseln.

Welche Bundesligisten suchen am dringendsten?

Borussia Dortmund bemüht sich um einen Ersatz für Neuzugang Giannis Konstantelias, der bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV (2:0) direkt einen Kreuzbandriss erlitten hat und monatelang fehlen wird. Auch RB Leipzig bastelt noch fleißig am Kader. Der FC Bayern München plant in diesem Sommer keine Neuverpflichtungen mehr.

Welche großen Namen werden gehandelt?

Kaum war die befürchtete Diagnose bei Dortmunds Konstantelias Gewissheit, tauchte auch schon wieder der Name Jadon Sancho auf. Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach als potenzieller Rückkehrer gehandelt. Nach seinem Vertragsende bei Manchester United wäre er nun sogar ablösefrei zu haben. Es wäre schon sein insgesamt drittes BVB-Engagement.

Der VfB Stuttgart könnte noch den einen oder anderen Profi abgeben. Unter anderem wird spekuliert, dass sich die AS Rom um Nationalspieler Jamie Leweling bemühen soll. Laut «Bild» bieten die Italiener 35 Millionen Euro Ablöse.

Leipzig soll an einer Verpflichtung des Spaniers Marc Guiu vom FC Chelsea und einer Leihe des Marokkaners Neil El Aynaoui von der AS Rom arbeiten. Eintracht Frankfurt will wohl Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest zurückholen. Der Franzose stürmte bereits in der vergangenen Rückrunde für die Hessen.

International mit nationalem Touch ist vor allem spannend, was mit Nick Woltemade passiert. Übereinstimmenden Berichten zufolge steht der deutsche Nationalspieler vorm Leihwechsel von Newcastle United zu Juventus Turin. Heute soll er in Italien ankommen, den Medizin-Check machen und unterschreiben.

Wie läuft der Deadline Day ab?

In den vergangenen Jahren hat sich der Deadline Day zu einem regelrechten Feiertag für Medien und insbesondere Transferexperten entwickelt. TV-Sender informieren in Dauerschalten über die neuesten Gerüchte und Entwicklungen, Ex-Profis werden befragt – und Fußball-Fans schauen begeistert zu.

In England läuft es schon länger so, dass sich Reporter an besagtem Tag an die Clubgelände stellen und jede Beobachtung an die – bevorzugt mit gelben Krawatten ausgestatteten – Moderatoren in den Studios weitergeben. Zuletzt ist der Hype um das Transferfinale auch in Deutschland größer geworden.