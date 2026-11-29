Schalke 04 erlebt in Paderborn ein Debakel. Der Trainer holt zur Generalabrechnung aus. Aber die nächste Herausforderung wird noch größer.

Paderborn (dpa) – Beim FC Schalke 04 ist vieles immer größer als bei anderen Clubs. Die Wucht, die sportlichen Extreme, die Leidenschaft der Fans – und nun eben auch das Ausmaß der Trainerkritik. Nach dem 1:8 (0:3) beim Mitaufsteiger SC Paderborn rechnete Miron Muslic in einer Schärfe mit seinen Spielern ab, wie das in der Fußball-Bundesliga nur ganz selten zu hören ist.

«Ich schäme mich so, so sehr für das heutige Ergebnis und für den heutigen Auftritt», sagte der 44 Jahre alte Bosnier im schneidenden, zumeist sachlichen, aber nie eifernden Ton. «Die Mannschaft, das muss man ehrlich sagen, zerstört gerade im Eiltempo das, was wir uns gemeinsam hart über die letzten anderthalb Jahre erarbeitet haben.»

Für Muslic' Brandrede gab es mehrere Gründe. Die Wucht des Ergebnisses. Die Notwendigkeit, im Winter neue Spieler zu bekommen. Der Versuch, vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) wieder etwas herauszukitzeln aus seinem seit mittlerweile neun Spielen sieglosen Team.

Schalke gegen Dortmund: Das ist schon lange kein Duell auf Augenhöhe mehr. Der BVB spielt seit 2016 ununterbrochen in der Champions League, während S04 vier der vergangenen fünf Jahre in der 2. Liga verbracht hat. Und genau dorthin wird es wieder zurückgehen, wenn man dieses Debakel in Paderborn zum Maßstab nimmt.

Vertrauen für Muslic

«In dieser Konstellation jetzt haben wir nicht die Bundesliga-Tauglichkeit. Weder technisch noch taktisch», sagte Muslic. «In dieser Konstellation haben wir vor allem nicht diese Resilienz, die du brauchst als Aufsteiger, auf Schalke, wo jede Woche tough ist, wo du jede Woche über die Grenze gehen musst.» Denn: «Egal, was wir als Staff probieren: Es fruchtet nicht.»

Diese Aussage ist auch das Eingeständnis, eine wesentliche Herausforderung noch nicht gemeistert zu haben: Schalkes hochintensiven Zweitliga-Fußball in ein wettbewerbsfähiges Erstliga-Konzept zu überführen. Diese Mannschaft ist zu langsam, zu ungefährlich und vor allem im vorderen Bereich zu schwach besetzt.

Noch – und auch das erklärt Muslic' Auftritt am Samstag – prangert der Trainer all das aus einer Position der Stärke heraus an. Sein Status als Aufstiegscoach, dessen Auftreten und Spielidee diesen Club im Sommer 2025 beinahe schon reanimiert hat, ist weiterhin ungebrochen.

«Über Miron gibt es null Komma null Diskussionen», sagte Sportvorstand Frank Baumann nicht einmal eine Stunde nach dem Abpfiff in Paderborn. Und auch Kapitän Kenan Karaman fiel zu diesem 1:8 viel Schuldbewusstes ein – unter anderem: «Wir haben heute den Trainer enttäuscht und alleine gelassen.»

Neue Spieler müssen her

Eine Hoffnung ist nun: Nachverpflichtungen im Januar. Das Konzept, Spieler mit einer Karrieredelle zu holen, mag an vielen Standorten schon funktioniert haben – in Gelsenkirchen in diesem Jahr noch nicht. Junior Adamu (SC Freiburg), Hee-chan Hwang (Hamburger SV und RB Leipzig) oder der erneut verletzte Maximilian Wöber (Werder Bremen): Sie alle haben sich in der Bundesliga bislang nicht durchsetzen können. Beim FC Schalke sieht man nun, warum.

«Wir dürfen nach heute sehr, sehr vieles hinterfragen. Auch die Konstellation der Mannschaft», sagte Muslic unverblümt.

Und das Derby gegen Dortmund? Da sei, so Frank Baumann, «natürlich auch eine Chance, sich ein Stück weit zu rehabilitieren». Kapitän Karaman klang da schon anders. «Wir haben keine andere Wahl, weil das Spiel steht an», sagte er. «Wir können uns das Spiel nicht wegdenken. Wir müssen da auftreten und wir werden auch da auftreten», sagte er. So kleinlaut ist der große FC Schalke 04 seinem ewigen Rivalen schon lange nicht mehr begegnet.