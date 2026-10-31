Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Markus Krösche fündig geworden. Der neue Sportvorstand kommt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Nürnberg/Frankfurt (dpa) - Der erfolgreiche Sportvorstand Joti Chatzialexiou wechselt vom 1. FC Nürnberg zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der frühere DFB-Funktionär wird bei den Hessen zum 1. Februar 2027 die Nachfolge von Markus Krösche antreten. Beide Clubs bestätigten den Wechsel.

«Mir ist es wichtig, nicht von heute auf morgen zu gehen, sondern gemeinsam mit meinem Nachfolger weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins zu stellen», sagte Chatzialexiou in einer Mitteilung des Zweitligisten. «Die Anfrage aus Frankfurt ist für mich eine ganz besondere, da es sich um meinen Heimatverein handelt. Andernfalls hätte ich nicht darüber nachgedacht, den Club zu verlassen.»

Ausstiegsklausel ermöglicht Wechsel

Chatzialexiou unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. In seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei den Franken besaß er eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Frankfurt.

Zuvor hatte bereits Nürnbergs Trainer Miroslav Klose in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des Zweitligisten am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli den Abgang bestätigt. «Ich habe heute früh offiziell davon erfahren», sagte Klose.

Er bedauert den Wechsel des 50-jährigen Chatzialexiou, der ihn im Sommer 2024 als Trainer nach Nürnberg geholt hatte. «Wir waren sehr eng in vielen Themen. Und natürlich war er ein enger Vertrauter», sagte Klose: «Aber das ist völlig normal in dem Geschäft, dass Wechsel stattfinden. Ich bin überzeugt und habe Vertrauen in den Verein, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden.»

Chatzialexiou machte Karriere beim DFB

Wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet hatte, soll die Ablöse für Chatzialexiou unterhalb einer Million Euro liegen. Diese habe sich der Funktionär des Zweitligisten bei seiner Vertragsverlängerung Anfang August festschreiben lassen.

Die Frankfurter hatten sich Mitte dieses Monats von Krösche getrennt. Der gebürtige Frankfurter Chatzialexiou war früher Nachwuchstrainer bei der Eintracht. Anschließend machte er Karriere beim Deutschen Fußball-Bund. Im Sommer 2024 war er als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg gewechselt.

Chatzialexiou hat dort viel bewegt, insbesondere personell. Im dritten Jahr ist der neunmalige deutsche Meister unter Klose im Aufstiegskampf dabei. «Ziel ist, dass wir mitmischen, solange es geht», sagte Klose vor der Partie bei St. Pauli. Der Wirbel um den bevorstehenden Abgang von Chatzialexiou dürfe kein Störfaktor sein, mahnte Klose: «Nee, das wäre eine Ausrede, die zu einfach wäre.» Nürnberg will in den kommenden Tagen einen Nachfolger präsentieren, der gemeinsam mit Chatzialexiou den Übergang gestalten soll.