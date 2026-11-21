Dortmund/Mönchengladbach (dpa) – Borussia Dortmunds Mittelfeldakteur Felix Nmecha will beim Torjubel auch weiterhin seinen Glauben ausdrücken. Er habe auch heute wieder Jesus «die Ehre» gegeben, sagte Nmecha bei Sky. Seinen umstrittenen Jubel, bei dem er sich zuletzt eine imaginäre Krone abnahm und vor sich auf den Rasen legte, zeigte er nach seinem Treffer beim Dortmunder 1:0 (0:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach aber nicht.

Die Symbolik wird von dem Netzwerk «Ballers in God» genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik. Zuletzt hatten sowohl Bundestrainer Jürgen Klopp als auch die Verantwortlichen des BVB wegen der Jubelgeste das Gespräch mit dem 26-Jährigen gesucht.

Nmecha zeigt anderen Torjubel

Nach seinem Tor gegen die Gladbacher kniete sich Nmecha nun auf ein Knie und verschränkte die Arme vor der Brust zu einem Kreuz. Zudem breitete er die Arme aus und schien mit geschlossenen Augen zu beten. Nmecha traf in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zum fünften Mal.

«Ich glaube, dass er seinen Jubel erklärt hat, und dass er auch heute gezeigt hat, dass er Jesus danken möchte und Gott danken möchte für das Tor», sagte BVB-Sportdirektor Ole Book nach dem Spiel. Das sei auch legitim. «Den umstrittenen Teil des Jubels, den hat er heute nicht gezeigt», betonte Book einen Tag vor der Mitgliederversammlung, bei der der Jubel thematisiert werden könnte. Anfang des Monats hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk «Ballers in God» scharf kritisiert.