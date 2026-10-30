Der DFB und die Bundesliga-Gruppe haben die Eckdaten für die nächste Saison bekanntgegeben. Den Anfang machen wie gewohnt die 2. Bundesliga und die 3. Liga.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Bundesligasaison 2027/28 startet am 20. August kommenden Jahres. Dies geht aus dem vom Deutschen Fußball-Bund und der Bundesliga-Gruppe veröffentlichten Rahmenterminkalender hervor. Das Bundesligafinale steigt demnach am 13. Mai 2028.

Die 2. Bundesliga und die 3. Liga nehmen den Spielbetrieb bereits am 30. Juli 2027 auf. Der 34. Zweitliga-Spieltag ist für den 14. Mai des darauffolgenden Jahres terminiert. Einen Tag zuvor endet die Drittligasaison mit dem 38. Spieltag.

Die Bundesliga-Relegationsspiele zwischen dem Tabellen-16. des Oberhauses und dem Dritten der 2. Liga finden am 18. und 22. Mai 2028 statt. Der letzte Zweitliga-Platz zwischen dem Drittletzten der 2. Liga und dem Tabellendritten der 3. Liga wird am 19. und 23. Mai vergeben.

Im DFB-Pokal geht es am Wochenende vom 13. bis 16. August 2027 los. Nicht im Einsatz sind dann der Meister und der Pokalsieger der laufenden Saison, die am 14. August um den Supercup spielen. Der Pokalsieger der nächsten Spielzeit wird am 20. Mai 2028 wie gewohnt in Berlin ermittelt.