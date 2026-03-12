Patrick Ittrich pfeift seine letzte Bundesliga-Saison. Nach bislang 90 Einsätzen und vielen Verletzungen zieht der 47-Jährige nun einen Schlussstrich – und blickt auf besondere Momente zurück.

Berlin (dpa) – Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das kündigte der 47-Jährige an. «Ich hatte eine großartige Zeit. Ich habe viele Länder gesehen, nahezu jedes Bundesliga-Stadion in Deutschland kennengelernt und vor allem viele tolle Menschen getroffen. Und das Wichtigste: Es hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht», sagte Ittrich der Deutschen Presse-Agentur.

Der Polizeibeamte aus Hamburg ist seit 2003 DFB-Schiedsrichter, seit 2016 leitet er Spiele in der höchsten Liga. Bislang kommt Ittrich auf 90 Bundesliga-Einsätze. Es wären auch mehr Einsätze möglich gewesen, hätten ihn nicht zahlreiche Verletzungen wie drei Kreuzbandrisse oder ein Muskelbündelriss ausgebremst.

«Mein erstes Bundesligaspiel bleibt für mich das absolute Highlight – Wolfsburg gegen Ingolstadt am 13.2.2016. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man den Schritt in die Bundesliga schafft und dort sein erstes Spiel pfeifen darf», berichtete Ittrich und ergänzte: «Ich kann jungen Menschen nur empfehlen, den Schiedsrichterschein zu machen. Man lernt unglaublich viel fürs Leben: sich zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen und kritikfähig zu sein.» Er möchte dem Fußball erhalten bleiben, Konkretes könne er aber noch nicht zu seiner Zukunft sagen.