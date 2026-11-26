Nur vier Punkte aus zehn Spielen, Tabellenletzter – und jetzt der nächste Umbruch: Die Gladbacher stellen die Geschäftsführung neu auf und beurlauben überraschend CEO Stefan Stegemann.

Mönchengladbach (dpa) – Der Bundesligaletzte Borussia Mönchengladbach trennt sich inmitten der größten sportlichen Krise seit 15 Jahren von Finanz-Geschäftsführer Stefan Stegemann. «Unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins haben zu dieser Entscheidung geführt», teilte Präsident Rainer Bonhof einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit.

Die Trennung kommt zu diesem Zeitpunkt überraschend und hatte sich nicht angedeutet. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte der fünfmalige deutsche Meister nicht. «Ich habe mit viel Leidenschaft und großer Freude für die Borussia gearbeitet und bedaure die Entscheidung des Präsidiums», sagte Stegemann, der im Januar 2025 auf den langjährigen Geschäftsführer Stephan Schippers gefolgt war.

Aktuell nur ein Geschäftsführer

«Trotz der aktuellen sportlichen Situation bin ich der Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden», sagte Stegemann, in dessen Amtszeit die Vermarktung des Stadions fällt, das seit dem 1. Juli 2026 offiziell ista-Borussia-Park heißt.

Laut Bonhof soll die Geschäftsführung neu aufgestellt werden. Bis auf Weiteres ist der frühere Leiter der Medienabteilung, Markus Aretz, alleiniger Geschäftsführer.

Bonhof selbst arg in der Kritik

Die Gladbacher liegen vor dem Spiel in Bremen mit nur vier Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und müssen den dritten Bundesliga-Abstieg befürchten. Bei den Fans der Borussia steht insbesondere das Präsidium um Vereinslegende Bonhof seit Monaten stark in der Kritik.