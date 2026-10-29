Mönchengladbach (dpa) - Zweimal getragen, zweimal gewonnen: Der dunkelgrüne Pullover von Borussia Mönchengladbachs Coach Alexander Blessin hat derzeit eine makellose Bilanz. Zum Glücksbringer wollte ihn der Trainer dennoch nicht erklären. «Für mich ist wichtig, dass das Emblem von Borussia drauf ist und er hält ein bisschen warm und ist kuschelig», sagte Blessin vor dem Bundesliga-Duell mit dem SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

«Ich muss mich wohlfühlen und das hat jetzt gepasst, wenn es dann zu den zwei Siegen geführt hat. Ich bin jetzt nicht so abergläubisch, aber es kann dann auch mal wieder sein, dass ich was anderes anziehe, auch eine andere Unterhose vielleicht mal wieder, keine Ahnung», scherzte der 53-Jährige. Das Kleidungsstück hatte er sowohl beim ersten Saisonsieg beim VfB Stuttgart (3:2) als auch zuletzt beim Pokalerfolg gegen den Karlsruher SC (2:0) getragen.

Bei Gladbach lichtet sich das Lazarett

Neben der Frage nach dem richtigen Outfit gibt es für Blessin bei der Kaderplanung Grund zur Zuversicht.«Es lichtet sich», sagte der Trainer nach zuletzt zahlreichen Ausfällen mit Blick auf die Personalsituation. Unter anderem sollen Isac Lidberg, Nicolas Kühn und Daiki Hashioka gegen den Aufsteiger in den Kader zurückkehren. Derweil wird Hugo Bolin aber mit muskulären Problemen fehlen. Kevin Diks verpasst die Partie wegen Trainingsrückstands.

Nach dem desaströsen Fehlstart mit sechs Niederlagen hofft Gladbach mit den beiden Siegen im Rücken auch gegen den Aufsteiger auf den nächsten Schritt aus der Krise. «Wir sind gewarnt, weil sie wirklich eingespielt sind und einen sehr guten Eindruck machen. Sie haben fünf Punkte mehr als wir. Aber wir spielen daheim und wollen unseren Aufwärtstrend weitergehen und die nächsten Schritte machen», sagte Blessin.