Im Topspiel gegen Borussia Dortmund beklagt der FC Bayern früh zwei Ausfälle. Die Angreifer Saibari und Gnabry müssen verletzt ausgewechselt werden. Ein Teamkollege muss später auch noch raus.

München (dpa) - Der FC Bayern München beklagt die nächsten verletzten Fußball-Profis. Die Angreifer Ismael Saibari und Serge Gnabry mussten schon nach rund einer halben Stunde im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund ausgewechselt werden. In der Schlussphase musste auch noch Michael Olise vom Platz.

Das sei ein teures Unentschieden, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:2. «Beide Verletzungen sehen größer aus», sagte Eberl mit Blick auf Gnabry und Saibari. Bei Olise gingen die Münchner aber davon aus, dass er nicht schwerer verletzt ist. Aaron Danks, der Vincent Kompany erneut als Trainer vertrat, sprach bei Saibari von einer Knöchelverletzung. Gnabry sei am Muskel verletzt. Mit den drei Ausfällen sei man «leid geprüft», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Wer spielt gegen Atlético?

Am Dienstag geht es für den FC Bayern in der Ligaphase der Champions League bei Atlético Madrid weiter. «Ich habe dem Physiotherapie-Team gesagt, dass sie jetzt eine wirklich wichtige Rolle dabei spielen, allen Spielern bei der Genesung zu helfen», sagte Danks bei Sky.

Ohnehin fehlten gegen Dortmund schon die Offensivspieler Jamal Musiala und Luis Díaz wegen Verletzungen. Auch Torhüter Manuel Neuer musste gegen die Borussia wegen seiner Fußverletzung zuschauen.

Klopp sieht Gnabry-Verletzung

Erst verletzte sich Saibari nach einem Zusammenprall mit Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel nach einer verpassten Großchance zum 1:0. Der Nationalspieler aus Marokko musste nach einer Behandlung auf dem Spielfeld von Betreuern gestützt in die Kabine geführt werden. Der 25 Jahre alte Saibari konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten. «Die Bilder sahen nicht gut aus», sagte Kapitän Joshua Kimmich bei Sky.

Kurz darauf saß Nationalspieler Gnabry vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp abseits des Balles auf dem Rasen. Auch der 31-Jährige musste raus. Nathaniel Brown und Josip Stanisic kamen für die beiden Angreifer. Für Olise durfte Lennart Karl in der Schlussphase mitwirken.