Wieder muss bei Union ein Cheftrainer nach kurzer Zeit gehen. Ein Nachfolger mit Bundesliga-Erfahrung ist offenbar gefunden.

Berlin (dpa) – Der Däne Jess Thorup wird Medienberichten zufolge neuer Cheftrainer vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Union Berlin. Der 56-Jährige trete die Nachfolge des am Samstagabend freigestellten Schweizers Mauro Lustrinelli an und habe einen Vertrag bis 2029 bei den Köpenickern unterschrieben, verkündete zunächst Sky/RTL. Auch die «Bild»-Zeitung berichtete.

Thorup, der zwischen 2023 und 2025 den FC Augsburg in der Bundesliga trainierte, war zuletzt beim KRC Genk in Belgien tätig, wo er nach wenigen Monaten gehen musste.

Union Berlins Präsident Dirk Zingler hatte auf einer Pressekonferenz kurz zuvor eine schnelle Lösung der Trainerfrage angekündigt. «Der neue Trainer wird einer sein, der den Fußball, der uns stark gemacht hat, mag», sagte der Präsident.

Am Vorabend hatten die Köpenicker Lustrinelli nach nur 13 Pflichtspielen im Amt freigestellt. Die Vereinsführung um Zingler zog nach der nächsten Enttäuschung in Mainz (1:2) die Konsequenzen aus der ausbleibenden sportlichen Entwicklung. Union steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Der angestrebte spielerische Wandel unter dem Schweizer misslang komplett.

«Wenn der 1. FC Union Berlin Tabellenletzter ist im Zweikampfverhalten der Bundesliga, dann läuft irgendetwas falsch», sagte Zingler. Das habe er auch den Spielern so gesagt. In vielen anderen statistischen Werten stehe Union schlecht da. «Hier darf keiner Lust bekommen, in der Alten Försterei zu spielen. Das sind unsere Grundtugenden.»

Es wird weitere Personalveränderungen geben

Thorup steht vor der Aufgabe, die Stabilität der Berliner wiederherzustellen und die schwächelnde Offensive zu beleben. «Ich habe den Jungs heute Morgen gesagt, wenn wir so weiter Fußball spielen, werden wir sang- und klanglos als Tabellenletzter absteigen», so Zingler.

Der neue Trainer wird auch mit einem neuen Sportdirektor Maximilian Hoffmann zusammenarbeiten, der bisher Leiter der Talententwicklung Nachwuchsleistungszentrum und Profiabteilung war. Damit erhält der 34-Jährige in seiner neu geschaffenen Position die Verantwortung für die künftige Kaderplanung.

Der viel gescholtene Sport-Geschäftsführer Horst Heldt soll bis zum Auslaufen seines Vertrage im kommenden Sommer bleiben, dann geht auch er. Das habe man gemeinsam entschieden, sagte Präsident Zingler. Er kündigte zudem weitere Personalentscheidungen in den kommenden vier bis sechs Wochen an.