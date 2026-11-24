Einem Bericht zufolge könnte es bald eine zusätzliche Anstoßzeit in der Bundesliga geben. Es geht um den Samstagabend.

Frankfurt/Main (dpa) – In der Bundesliga könnte es einem Bericht zufolge bald an einigen Spieltagen eine zusätzliche Partie am Samstagabend geben. Nach Informationen der «Sport Bild» sieht der Plan für den Neuverkauf der nationalen TV-Rechte ab der Saison 2029/30 die Ansetzung eines Top-Top-Spiels um 20.30 Uhr vor – und zwar fünfmal pro Saison.

Derzeit wird am Samstag vor allem um 15.30 Uhr gespielt, eine Partie pro Spieltag findet zudem um 18.30 Uhr statt. Das soll auch mit dem neuen Spitzenspiel so bleiben.

Dem Bericht zufolge soll viermal pro Saison eine Partie, die aktuell um 19.30 Uhr am Sonntag stattfinden würde, auf den neuen Termin gelegt werden. Die fünfte Partie soll jene sein, die wegen des Feiertags nicht am Karfreitag stattfinden kann. Die Bundesliga war für eine Stellungnahme angefragt.