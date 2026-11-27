Nach seiner vierjährigen Dopingsperre ist Mario Vuskovic zum HSV-Kader zurückgekehrt. Wie sich sein Comeback einem Bericht zufolge auf die Laufzeit seines Vertrags auswirkt.

Hamburg (dpa) – Der Vertrag von Abwehrspieler Mario Vuskovic beim Hamburger SV hat sich einem Medienbericht zufolge um ein Jahr verlängert. Durch das Kader-Comeback des Kroaten nach Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre beim Nordderby gegen Werder Bremen gelte das Arbeitspapier nun automatisch bis 2028, wie das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Eine zusätzliche Verlängerungsklausel bis 2030 könne demnach noch in dieser Saison greifen, wenn sich Vuskovic in der Mannschaft etabliert. Dem 25-Jährigen winkt am Samstag gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr/Sky) sein erster Pflichtspieleinsatz nach dem Comeback.