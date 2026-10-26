Wird das der große Abend für Harry Kane? Der Bayern-Stürmer ist mit einer Münchner Delegation zur Verleihung des Ballon d'Or gereist. Der Sportvorstand fehlt, weil er erkrankt «das Bett hüten» muss.

München (dpa) – Ohne den kranken Sportvorstand Max Eberl nimmt eine Delegation des FC Bayern München um Harry Kane an der Ballon-d'Or-Gala in London teil. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, muss Eberl «aufgrund einer Erkältung das Bett hüten». Englands Nationalmannschaftskapitän Kane ist laut Wettquoten Favorit auf die Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt.

Mehrere Kolleginnen und Kollegen mit in London dabei

Laut «Bild» hob die FCB-Reisegruppe am Montagmittag im Privatflieger vom Flughafen Oberpfaffenhofen bei München in die britische Hauptstadt ab. Außer Kane waren die ebenfalls nominierten Michael Olise, Luis Díaz und Dayot Upamecano dabei. Klara Bühl, Pernille Harder und Momoko Tanikawa reisten als nominierte Bayern-Fußballerinnen zu der Ehrung.

Ebenfalls an Bord war Lennart Karl. Der 18-Jährige darf auf einen Preis bei der Ehrung der Talente hoffen. Begleitet wurden die Sportlerinnen und Sportler unter anderem von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer.

Vincent Kompany war als Kandidat für den Trainer des Jahres nominiert worden. Der 40-Jährige fehlt dem FC Bayern einige Zeit aus gesundheitlichen Gründen. Kompany war am Freitag zusammengebrochen, als er nach dem Abschlusstraining der Profis für das Freiburg-Spiel beim Training der Bayern-Amateure zuschaute. Sein Zustand ist laut Vereinsangaben stabil. Vorerst wird Aaron Danks den 40 Jahre alten Belgier an der Seitenlinie ersetzen.

«Könnte ein besonderer Abend werden»

Die 70. Verleihung des Ballon d’Or wird in gemeinsamer Regie der UEFA und der Groupe Amaury – Herausgeberin von France Football und L'Équipe – organisiert. Der Ballon d’Or ehrt seit 1956 außergewöhnliche Leistungen und herausragendes Talent auf dem Spielfeld. Erstmals erfolgt die Verleihung der prestigeträchtigen Auszeichnung in Englands Hauptstadt, der Heimatstadt des von Bayern-Torjäger Kane.

Neben Kane gehören der französische WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (Real Madrid) und Spaniens Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Auch dessen Nationalmannschaftskollege Rodri (FC Barcelona), Sieger 2024 und bester Spieler der WM, zählt zum Favoritenkreis. «Natürlich könnte es ein besonderer Abend werden», hatte Kane kürzlich gesagt.