Bayern München kommt gegen Dortmund nur zu einem Remis. Dem VfB Stuttgart gelingt ein wichtiger Auswärtssieg. RB Leipzig verstärkt die Heimmisere von Schalke. Niclas Füllkrug trifft schon wieder.

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat die alleinige Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel kam der deutsche Rekordmeister vor eigenen Fans trotz zweimaliger Führung gegen Verfolger Borussia Dortmund nur zu einem 2:2 (1:0) und bleibt damit punktgleich mit dem Team von Trainer Niko Kovac.

Konrad Laimer (38. Minute) und Dayot Upamecano (66.) hatten mit ihren Treffern den Titelverteidiger jeweils in Front gebracht. Serhou Guirassy (60.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den BVB, nachdem Harry Kane (56.) einen Handelfmeter verschossen hatte. In der 89. Minute rettete Fabio Silva Dortmund das Remis. Bitter für die Münchner: Die Angreifer Ismael Saibari und Serge Gnabry mussten schon nach einer guten halben Stunde Spielzeit verletzt ausgewechselt werden, später auch Michael Olise.

Siege für Stuttgart, Leipzig, Freiburg und Bremen

Unterdessen hat sich der VfB Stuttgart mit dem dritten Saisonsieg aus dem Tabellenkeller geschossen. In einem teils hitzigen Duell gewann der Champions-League-Starter bei Bayer Leverkusen mit 4:2 (2:1) und rückte damit ins Mittelfeld vor. Neuer Vierter ist RB Leipzig nach dem ersten Auswärtssieg der Spielzeit durch das 2:0 (1:0) bei Aufsteiger FC Schalke 04.

Der SC Freiburg drehte beim FC Augsburg in der zweiten Halbzeit das Spiel und verteidigte durch ein 2:1 (0:1) den dritten Platz. Auch dank Torjäger Niclas Füllkrug bezwang Werder Bremen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 (0:0) und verbesserte sich punktgleich mit Leipzig auf einen Europacup-Platz. Borussia Mönchengladbach bleibt nach einem torlosen Remis gegen den SC Paderborn Tabellenletzter. Zum Auftakt des achten Spieltages hatte am Freitagabend die SV Elversberg mit 4:1 (3:0) gegen den FSV Mainz 05 besiegt.

Zwei Stuttgarter Tore von Demirovic

Nach dem knappen 1:0 im DFB-Pokal in Paderborn feierte Stuttgart den zweiten Sieg hintereinander. Ermedin Demirovic (14. Minute/65.), Jamie Leweling (22.) und Bilal El Khannouss (51.) sorgten mit ihren Treffern für eine gelungene Generalprobe für das Königsklassenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul. Die Treffer von Patrik Schick (28.) und Ibrahim Maza (79.) waren zu wenig für Leverkusen.

Dank eines verwandelten Foulelfmeters von Antonio Nusa (37.) und des Treffers von Romulo (78.) kam Leipzig vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City zum ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison. Zugleich verlängerten die Sachsen die Misere des FC Schalke, der im heimischen Stadion ohne Torerfolg bleibt.

Füllkrug trifft schon wieder

Bei Werder Bremen ist Verlass auf Füllkrug. Der Stürmer erzielte in der 57. Minute den entscheidenden Treffer gegen Hoffenheim. Mit seinem neunten Saisontor verteidigte der 33-Jährige die Spitze in der Torjägerliste. Für den Endstand sorgte der für den verletzten Mitchell Weiser eingewechselte Eren Dinkci (82.).

Igor Matanovic (65.) und Cyriaque Irié (86.) verhinderten in Augsburg die dritte Saisonniederlage für den SC Freiburg. Zuvor hatte Michael Gregoritsch (18.) die Gastgeber in Führung gebracht.