Der Mr. FC Bayern fehlt auf der Jahreshauptversammlung - Uli Hoeneß ist krank zu Hause. Präsident Herbert Hainer sendet aber nicht nur dem Ehrenpräsidenten Genesungswünsche.

München (dpa) – Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat auf seine Teilnahme bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München verzichten müssen. «Uli Hoeneß ist leider heute krank zu Hause», sagte Präsident Herbert Hainer bei seinen Begrüßungsworten. «Lieber Uli, ich weiß, du guckst uns zu. Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung und freuen uns, wenn du bald wieder bei uns bist.»

Auch Rummenigge nicht dabei

Wie Hoeneß, bei dem von einer Erkältung die Rede war, weilte auch dessen Aufsichtsratskollege Karl-Heinz Rummenigge nicht bei der Mitgliederversammlung im BMW Park der Basketballer. Dass der langjährige Vorstandschef nicht würde teilnehmen können, hatte bereits im Vorfeld festgestanden. Rummenigge feiert mit seinem Bruder Wolfgang dessen 75. Geburtstag.

Hoeneß und Rummenigge hatten im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mit ihren Aussagen zu Jamal Musiala für Aufsehen gesorgt. Die beiden Bayern-Granden äußerten Zweifel, wie gut der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Gründen wieder werden wird. Dazu hatten sie die Frage aufgeworfen, was das für das Top-Gehalt des Offensivspielers bedeutet.

Genesungswünsche an Kane und Olise

Die Stars des FC Bayern waren nach dem 1:1 am Freitagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nicht in der Halle. Angesichts des Spiels am Vorabend und der Fanclub-Besuche am Sonntag bat Hainer um Verständnis, dass die Mannschaft nicht anwesend sein könne, sagte der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende.

«Leider lief das gestrige Spiel nicht wie gewünscht», sagte Hainer. Er berichtete von den Verletzungen von Harry Kane (Syndesmosebandriss) und Michael Olise (Prellung am Fuß) und sandte Genesungswünsche an die zwei Topstars. Kane war bereits in der Nacht operiert worden. «Ich bin sicher, du wirst noch stärker zurückkommen», sagte Hainer über den Ballon-d'Or-Gewinner.

Grußworte von Kompany

Trainer Vincent Kompany, der vier Wochen nach seinem Zusammenbruch gegen Köln wieder auf der Bank dabei war, richtete per Video eine Grußbotschaft an die Mitglieder. «Ich wünsche einen schönen Moment im Kreise der FC-Bayern-Familie», sagte Hainer. Neben Sportvorstand Max Eberl sind auch Sportdirektor Christoph Freund und Marketing-Vorstand Rouven Kasper in der Halle anwesend.