Server laufen auf Hochtouren, ein Mathematik-Professor tüftelt mit: Wie der Bundesliga-Spielplan entstanden ist und welche brisanten Duelle es wann gibt.

Frankfurt/Main (dpa) - Wer spielt wann gegen wen? Fans und Clubs der 1. und 2. Bundesliga können nun die Saison 2026/27 genauer planen. Die Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) hat die mit Spannung erwarteten Ansetzungen der 36 Proficlubs veröffentlicht - nach wochenlanger Puzzlearbeit.

Wann steigen die Duelle zwischen Meister und Vizemeister?

Doublegewinner FC Bayern München wird am 8. und 25. Spieltag von Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany empfängt den BVB zunächst in der Allianz-Arena (30. Oktober bis 1. November), das Rückspiel ist am Wochenende vom 5. bis 7. März geplant.

Die beiden Dauerrivalen treffen bereits vor dem Anpfiff in den Liga-Alltag am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Joyn) beim Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund aufeinander. An jenem Wochenende wird auch - mit allen anderen beteiligten Mannschaften - die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Was birgt der Saisonauftakt noch?

Im Rahmen der «Bundesliga City Challenge» hatte die Dachorganisation in den vergangenen Tagen bereits bekanntgegeben: Die Bayern eröffnen am 28. August die neue Spielzeit gegen den VfB Stuttgart. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig muss zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach ran, Europa-League-Finalist SC Freiburg gegen Werder Bremen. Die beiden Aufsteiger haben erst mal ein Auswärtsspiel: der FC Schalke 04 beim FC Augsburg und der SC Paderborn beim FSV Mainz 05.

Welche Paarungen standen schon fest?

In der 2. Liga geht es drei Wochen vorher (7. August) mit der Partie zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC los. Zuvor bekanntgegeben wurden zudem die Revierderbys zwischen Dortmund und Schalke. Das Hinspiel in Gelsenkirchen steigt am ersten Dezember-Wochenende, das Rückspiel am Wochenende vom 9. bis 11. April 2027. Und: Neuling SV Elversberg empfängt zu seiner Premiere am ersten Spieltag Bayer Leverkusen.

Was ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen?

Sat.1 zeigt sowohl die Bayern-Partie gegen Stuttgart als auch den Zweitliga-Start zwischen Bochum und Hertha im Free-TV. Ansonsten sind die Begegnungen vertragsgemäß bei Sky und DAZN zu sehen. An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien der beiden Ligen am Ende stattfinden, gibt die Dachorganisation blockweise im Laufe der Saison bekannt.

Wie wird der Spielplan erstellt?

Bereits im Frühjahr beginnen erste Planungen. Die finale Arbeit kann jedoch erst starten, wenn Auf- und Absteiger feststehen. Die Bundesliga-Gruppe nutzt seit 2018 eine eigens zu diesem Zweck entwickelte Software. In diese fließen alle Vorgaben und Variablen für die 36 Proficlubs ein. Die Verantwortlichen wägen aber auch immer wieder selbst verschiedene Interessen gegeneinander ab.

Wer macht das bei der Bundesliga?

Verantwortlich für die Spielpläne bei der Bundesliga ist der studierte Sportmanager Andreas Farr. Der Leiter Wettbewerbsorganisation & Stadion wird bei dem kniffligen und aufwendigen Prozedere durch Mathematik-Professor Stephan Westphal unterstützt. Für die Unmengen an Variablen, so Farr, «fährt die DFL extra die eigenen Serverkapazitäten hoch. Bis zu den endgültigen Spielplänen gibt es Hunderte Rechendurchläufe.»

Wie ist das mit den genauen Ansetzungen?

An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien am Ende stattfinden, gibt die Organisation blockweise im Laufe der Saison bekannt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Teilnahme deutscher Clubs an der Champions League, Europa League oder Conference League direkte Auswirkungen auf die Bundesliga hat.

Erst wenn feststeht, welcher internationale Starter wann spielt, können die genauen Termine festgelegt werden. Ein Champions-League-Teilnehmer, der Dienstag spielt, soll beispielsweise zuvor kein Bundesligaspiel am Sonntag bestreiten. Vor und nach internationalen Spielen muss es für die Mannschaften mindestens zwei spielfreie Tage geben. Auch der DFB-Pokal spielt eine Rolle.

Welche weiteren Faktoren gibt es?

Die Bundesliga nennt hier unter anderem Vorgaben von Kommunen und Sicherheitsbehörden sowie Wünsche von Clubs und Stadionbetreibern. So wird beispielsweise geschaut, dass nah beieinanderliegende Clubs mit stark rivalisierenden Anhängern nicht am selben Tag ein Heimspiel bestreiten. Auch regionale Feiertage und gleichzeitig zum Spieltag stattfindende Großveranstaltungen spielen eine Rolle.

Wie sind die Rahmendaten?

Die 64. Bundesliga-Saison macht vom 21. Dezember bis 7. Januar Winterpause. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 22. Mai (1. Liga) und 23. Mai (2. Liga) angesetzt. Falls die Bayern wieder die Meisterschale erobern, wird ihnen diese dann zum Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt überreicht.