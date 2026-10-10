Der Hamburger SV muss möglicherweise lange auf Schlüsselspieler Nicolai Remberg verzichten. Trainer Polzin gibt Einblicke ins Innenleben des Teams.

Sinsheim (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV droht ein monatelanger Ausfall von Schlüsselspieler und Kapitän Nicolai Remberg. «Es sieht absolut beschissen aus, es besteht definitiv der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung. Wir müssen die genauere Untersuchung abwarten. Aber es hat ihn ziemlich schwer erwischt», sagte Trainer Merlin Polzin nach dem späten 3:2-Sieg des HSV bei der TSG Hoffenheim.

Der 26 Jahre alte Profi, seit der Rückkehr des HSV in die Bundesliga eine feste Größe in der Hamburger Startelf, musste nach 41 Minuten vom Feld und wurde vom späteren Matchwinner Miro Muheim ersetzt. Ersatzspieler stützten Remberg, als er in Sinsheim den Rasen verließ.

Polzin: «Jungs haben es für ihn getan»

«Rambo ist das Paradebeispiel als Leader, wie wir uns Jungs vorstellen. Das würde uns schwer treffen. Die Jungs haben es in der zweiten Halbzeit auch für ihn getan», sagte Polzin zum großen Comeback der Hamburger, die einen 1:2-Rückstand in den Schlussminuten drehten. Joker Muheim legte erst den Ausgleich vor und traf in der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg.

«Der Sieg ist teuer erkauft», sagte Sky-Experte Patrick Helmes nach der Partie des 5. Spieltags, die dem HSV den zweiten Saisonerfolg einbrachte.