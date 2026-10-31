Nach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen gewinnt der VfB Stuttgart in einer mitreißenden Partie bei Bayer Leverkusen. Die Werkself kassiert die erste Heimniederlage der Saison.

Leverkusen (dpa) – Der VfB Stuttgart hat seiner kleinen Krise in der Fußball-Bundesliga ein Ende gesetzt und nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen. Die Schwaben siegten in einer hitzigen Partie bei Bayer Leverkusen mit 4:2 (2:1).

Ermedin Demirovic (14. Minute/ 65.), Jamie Leweling (22.) und Bilal El Khannouss (51.) trafen für die Schwaben. Die Tore von Patrik Schick (29.) und Ibrahim Maza (79.) konnten die erste Heimniederlage der Werkself in dieser Saison vor 30.210 Fans in der ausverkauften BayArena nicht abwenden.

Werkself wieder früh hinten

Wie schon nach dem frühen Rückstand im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg unter der Woche startete Bayer Leverkusen schlecht in die Partie. In den ersten Minuten zeigte sich die Werkself zwar um einen besseren Start als am Mittwoch im Pokal bemüht, geriet aber erneut ins Hintertreffen.

Die Gäste aus Stuttgart nutzten die erste Gelegenheit der Partie zur Führung. Nach einem schönen Doppelpass mit Deniz Undav scheiterte El Khannouss zunächst am Leverkusener Torwart Mark Flekken, Demirovic stand in bester Stürmermanier goldrichtig und schob per Abstauber zur Führung für die Schwaben ein.

Mit dem Tor im Rücken spielten die Stuttgarter munter auf und bauten ihre Führung kurze Zeit später aus. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Leweling, der aus kurzer Distanz zum zweiten Stuttgarter Tor einschob.

Rudelbildung nach Foul von Jaquez

Die Leverkusener wachten wie schon im Pokal nach dem 0:2 auf und rissen die Spielkontrolle an sich. Schick verkürzte per Kopf nach einem Eckball von Aleix Garcia mit seinem siebten Saison-Treffer umgehend zum 1:2. In der BayArena ging es Schlag auf Schlag weiter, Maza und ließ die Torlatte aus kurzer Distanz erzittern (34.).

Die Partie wurde von Minute zu Minute hitziger, nach einem harten Einsteigen von Stuttgarts Luca Jaquez gegen Afonso Moreira kam es zu einer Rudelbildung. Der überfordert wirkende Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte gleich vier Gelbe Karten auf einmal (40.).

Auch in den letzten Minuten vor der Pause beruhigte sich die Partie nicht. Zunächst scheiterte Moreira nach einem Tempogegenstoß im direkten Duell an VfB-Torwart Seimen (42.), im Gegenzug traf Leweling nur die Latte (43.).

El Khannouss und Demirovic machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel machten beide Teams genau da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. El Khannouss baute die Stuttgarter Führung per Flachschuss von der Strafraumkante mit der ersten Gelegenheit der zweiten Hälfte zum 3:1 aus.

Die Leverkusener drückten mit dem erneuten Rückstand von zwei Toren wieder auf den Anschluss, der VfB Stuttgart nutzte die neu gewonnenen Räume im Stile einer Spitzenmannschaft. Demirovic schnürte nach einem Konter den Doppelpack und schob aus kurzer Distanz zum 4:1 ein.

In der Schlussphase stellte die Werkself den alten Abstand wieder her. Maza drückte den Ball per Kopf nach einer scharfen Flanke Miguel Gutierrez über die Linie und setzte den Schlusspunkt eines mitreißenden Bundesliga-Spiels.