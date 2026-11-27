Nach der Gewalt beim Aufeinandertreffen von Olympique Marseille und Lewski Sofia laufen die Ermittlungen zu den Umständen. Selbst Frankreichs Staatschef äußert sich zu den schweren Ausschreitungen.

Marseille (dpa) – Bei schweren Ausschreitungen am Rande des Europa-League-Spiels zwischen dem französischen Club Olympique Marseille und Lewski Sofia sind mehrere bulgarische Gäste-Fans verletzt worden. Die französische Polizei sprach von insgesamt neun verletzten Anhängern der Bulgaren und vier Menschen im Krankenhaus, die Präfektur dagegen von insgesamt elf Verletzten und fünf im Krankenhaus. Laut Präfektur wurden Augenverletzungen, Kopfverletzungen sowie eine ausgekugelte Schulter registriert.

Zudem zeige die Bilanz zwei verletzte Einsatzkräfte der Spezialeinheiten der Polizei, hieß es von beiden Behörden weiter. Festnahmen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen habe es bisher nicht gegeben. Laut französischen Medien stürmten OM-Anhänger kurz vor Anpfiff des Spiels im Stade Vélodrome den Gästeblock.

Berichten zufolge soll im Fanblock der Bulgaren zuvor mindestens ein Hitlergruß gezeigt worden sein. Behörden hatten die Veranstaltung demnach bereits als Risikospiel eingestuft. Marseille gewann mit 1:0.

Macron verurteilt Gewalttaten «aufs Schärfste»

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte dem Élysée-Palast zufolge «auf das Schärfste» die Gewalttaten und versicherte, dass sie nicht ungestraft bleiben würden. Olympique teilte mit, der Verein führe derzeit eine gründliche Untersuchung der Umstände durch, unter denen sich diese Vorfälle ereignet hätten.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez schrieb auf X, dass die Umstände der Gewalttaten und der «Verhaltensweisen, die zu Hass aufstacheln», lückenlos aufgeklärt werden müssten. Die Verursacher «auf beiden Seiten» würden identifiziert, festgenommen und zur Rechenschaft gezogen. «Gewalt sowie Aufstachelung zum Rassenhass und Provokationen haben in unseren Stadien keinen Platz», so Nuñez.

Das Außenministerium in Sofia teilte mit, Gewalt und Übergriffe auf die persönliche Unversehrtheit seien inakzeptabel. Der Exekutivdirektor von Lewski Sofia, Daniel Borimirow, sagte bulgarischen Medien zufolge, er hoffe, dass «kein Fußballspiel mehr in diesem Stadion ausgetragen» werde. In einem Schreiben an UEFA forderten der Bulgarische Fußballverband BFS und Lewski «höchste und maximal schwere Strafen».