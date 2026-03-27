In Mexiko geht es um zwei WM-Tickets, Bolivien hat seine Chance aufrecht gehalten, auch Jamaika kann noch auf die Teilnahme hoffen. Für einen Bundesliga-Profi sind dagegen die Träume geplatzt.

Monterrey (dpa) - Bolivien und Jamaika sind nur noch einen Sieg von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt. Im Halbfinale der WM-Playoffs gewann Bolivien gegen Suriname um Mainz-05-Profi Sheraldo Becker 2:1 (0:0) und trifft nun in der deutschen Nacht zu Mittwoch auf den Irak. Jamaika gewann in Guadalajara 1:0 (1:0) gegen Neukaledonien und spielt kommende Woche gegen die DR Kongo.

Das Duell zwischen Bolivien und Irak findet ebenfalls im WM-Stadion von Monterrey in Mexiko statt. Der Sieger ist für die WM in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert und spielt in der hochklassig besetzten Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Norwegen. Jamaika und DR Kongo treffen in Guadalajara aufeinander, der Gewinner dieses Endspiels bekommt es bei der WM in der Gruppe K unter anderem mit Portugal zu tun.

Torwartfehler ermöglicht 1:0 für Jamaika

Bailey Cadamarteri profitierte bei seinem Führungstreffer für Jamaika in der 18. Minute von einem Patzer von Torwart Rocky Nyikeine, der einen Freistoß nach vorne abklatschen ließ. Das Team um den Ex-Leverkusen-Profi Leon Bailey, der nach 68 Minuten eingewechselt wurde, war durchgehend die überlegene Mannschaft, musste aber mehrfach zumindest im Ansatz gefährliche Vorstöße des kleinen Inselstaats von vor der Küste Australiens überstehen.

Suriname geht in Führung

Liam van Gelderen erzielte in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielte der erst 18 Jahre alte Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kam Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelte Miguel «Miguelito» Terceros zur verdienten Führung für Bolivien.

Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hatte in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt - zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September. Bundesliga-Profi Becker kam in der Schlussphase bei Suriname noch aufs Feld, konnte in den mehr als zehn Minuten Nachspielzeit aber auch nicht mehr entscheidend eingreifen.