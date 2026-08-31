Der FC Liverpool vermeldet den nächsten 100-Millionen-Transfer. Der französische Nationalspieler Bradley Barcola bindet sich langfristig an die Reds. Zwei Spieler waren teurer als der 23-Jährige.

Liverpool (dpa) – Der FC Liverpool hat wie erwartet den französischen Fußball-Nationalspieler Bradley Barcola von Paris Saint-Germain für eine Ablöse von weit über 100 Millionen Euro verpflichtet. Das gab der Premier-League-Club auf seiner Website bekannt. Zuvor hatten britische Medien über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Der 23-Jährige habe in Anfield einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilte Liverpool mit – nach BBC-Informationen für fünf Jahre bis 2031. PSG bestätigte den Wechsel.

Berichte: Gesamtablöse rund 140 Millionen Euro

Zur Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben. Laut «The Athletic» könnte der Transfer des Offensivspielers, der beim französischen Meister einen Vertrag bis 2028 hatte, ein Gesamtvolumen von etwa 140 Millionen Euro erreichen. Die Basisablöse soll bei 117 Millionen Euro liegen. Barcola war im Sommer 2023 für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon in die Hauptstadt gewechselt.

Bisher hat der englische Rekordmeister zweimal mehr als 100 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz wechselte im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro von Leverkusen zu den Reds, wenige Wochen später investierte man sogar 145 Millionen Euro in den schwedischen Stürmer Alexander Isak von Newcastle United.