Ein Plakat für Palästina, herausgerissene Sitze und Pfefferspray: Bei den Krawallen beim Besiktas-Spiel in Batumi gibt es mehrere Verletzte und Festnahmen. Wer trägt die Verantwortung?

Batumi (dpa) – Nach den heftigen Ausschreitungen während des Europa-League-Spiels zwischen Besiktas Istanbul und dem israelischen Club Hapoel Beer-Sheva sind laut georgischem Innenministerium drei Polizisten verletzt und 16 Menschen festgenommen worden. Die private türkische Nachrichtenagentur IHA meldete, dass die 16 Besiktas-Anhänger inzwischen infolge diplomatischer und rechtlicher Bemühungen auf Anweisung von Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder freigelassen wurden.

Das Spiel zwischen Besiktas und Beer-Sheva (2:1) im georgischen Batumi wurde von Krawallen überschattet. Die Partie musste rund 40 Minuten unterbrochen werden, nachdem es auf den Rängen zu Auseinandersetzungen zwischen den Besiktas-Fans und Sicherheitskräften gekommen war. Im Besiktas-Block wurde ein Plakat mit der Aufschrift «Widerstand der Besatzung – Freiheit für Palästina» gezeigt.

Polizisten sollen eingegriffen haben, um im Block der Istanbuler Fans auch palästinensische Fahnen zu entfernen. Dem widerspricht das georgische Innenministerium. Das Ministerium erklärt, dass die «gewalttätigen Handlungen und die körperlichen Auseinandersetzungen der Fans mit den Ordnungskräften bereits vor dem Zeigen dieser Fahnen und Transparente begannen, als diese noch auf dem Weg zum Stadion waren».

Auch im Stadion hätten sie randaliert und mit Sitzen nach der Polizei geworfen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Fans im türkischen Block Sitze herausreißen und nach Beamten werfen. Diese setzten daraufhin offenbar Pfefferspray ein.

Türkische Minister intervenieren

Besiktas bedankte sich in einem Beitrag auf der Plattform X bei Erdogan, der laut dem Traditionsclub mit dem Vereinsvorsitzenden Serdar Adali gesprochen und erklärt habe, die Entwicklungen genau zu beobachten. Die Kabinettsmitglieder der türkischen Regierung veröffentlichten ebenfalls Reaktionen auf das Spiel in den sozialen Medien.

Innenminister Mustafa Ciftci erklärte, er habe mit seinem georgischen Pedant Sultan Tamasaschwili telefoniert und seine Besorgnis über die «unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen türkische Staatsbürger» zum Ausdruck gebracht. Die Ereignisse hätten gezeigt, wie wichtig es sei, dass türkische Mannschaften ihre Heimspiele im eigenen Land austragen, schrieb Cifti.

Warum das Heimspiel nicht in Istanbul stattfand

Ende Oktober erklärte der europäische Fußballverband UEFA, türkische Behörden hätten sie darüber informiert, dass die Partie aus Sicherheitsgründen nicht in Istanbul ausgetragen werden könne. Hintergrund ist das stark angespannte Verhältnis zwischen der Türkei und Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs. Präsident Erdogan hatte Israel wiederholt scharf kritisiert.

Bei türkischen Fußballspielen gibt es seit Beginn des Krieges regelmäßig pro-palästinensische Solidaritätsbekundungen.