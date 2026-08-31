Newcastle/Turin (dpa) – Nick Woltemades Wechsel zu Juventus Turin soll übereinstimmenden Medienberichten aus Italien unmittelbar bevorstehen. Laut Sky Sport Italia soll der deutsche Fußball-Nationalstürmer an diesem Dienstag in Turin ankommen, um den obligatorischen Medizin-Check zu absolvieren und den Vertrag für diese Saison zu unterschreiben.

Woltemade komme im Rahmen «eines reinen Leihgeschäfts für fünf Millionen Euro und ist ein vielversprechendes Talent mit besonderen Eigenschaften, das sowohl technische Fähigkeiten als auch körperliche Präsenz mitbringt», schrieb «Tuttosport». Eine Kaufoption für den Profi von Newcastle United soll Juventus nicht haben, schrieb Transferexperte Fabrizio Romano.

Vertrag bei Newcastle bis Mitte 2031

Der damals auch vom FC Bayern umworbene Woltemade war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Er hat dort noch einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

Nach einem vielversprechenden Start in der Premier League wurde der 24-Jährige in der vorigen Saison vom damaligen Trainer Eddie Howe zunehmend weniger eingesetzt. Auch unter dem neuen Coach Matthias Jaissle hat der 1,98 Meter große Hüne nach zwei Liga-Spieltagen erst 19 Minuten auf dem Platz gestanden.

Nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias bei Borussia Dortmund gab es auch Spekulationen, dass auch der BVB an einer Leihe interessiert sein könnte. Bestätigt hat dies der Bundesligist jedoch nicht.