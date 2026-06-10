Noch schweigt Real offiziell zur Personalie José Mourinho, nachdem Benfica Lissabon den Wechsel des Coaches mitgeteilt hat. Die zweite Ära in Madrid soll im Juli beginnen.

Madrid (dpa) – Die offizielle Vorstellung von Startrainer José Mourinho bei Real Madrid lässt offenbar noch etwas auf sich warten. Der 63-Jährige solle erst im Juli und nicht jetzt als neuer Coach der Königlichen präsentiert werden, wie Transferexperte Fabrizio Romano bei X schrieb. Das für gewöhnlich gut informierte Madrider Sportblatt «Marca» berichtete, der Portugiese werde am 13. Juli – und damit noch während der Fußball-Weltmeisterschaft – erstmals das Training bei Real leiten.

Zuvor hatte sein bisheriger Club Benfica Lissabon mitgeteilt, Real Madrid wolle Mourinho für eine Ablösesumme 15 Millionen Euro verpflichten. Der Coach habe dem zugestimmt. Benfica bedankte sich bei Mourinho. Eine offizielle Bestätigung von Real liegt bislang nicht vor. Schon Ende Mai hieß es, er habe beim spanischen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Mannschaft schon über Trainingsstart informiert

Mourinho soll am Dienstag in Madrid eingetroffen sein und mit dem Management die künftige Strategie nach zwei erfolglosen Jahren besprochen haben. Die Mannschaft habe er über den Termin des Trainingsstarts bereits informiert. Einige Profis könnten dann noch bei der WM aktiv sein.

Mourinho hatte die Königlichen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft. Für Reals Ansprüche verlief die Zeit aber eher enttäuschend und war am Ende von Machtkämpfen geprägt.

Nun soll er nach den erfolglosen Kurz-Engagements von Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa in der vergangenen Saison wieder als unumstrittene, starke Figur an der Seitenlinie fungieren. Das Star-Ensemble von Real mit den Angreifern Kylian Mbappé und Vinicius Jr. hatte den Meistertitel auch in der vergangenen Saison dem Erzrivalen FC Barcelona überlassen müssen. Der wiedergewählte Club-Präsident Florentino Pérez gilt als großer Anhänger Mourinhos.