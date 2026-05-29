Die Rückkehr von José Mourinho zu den Königlichen ist scheinbar perfekt. Der Portugiese erhält einem Bericht zufolge einen Dreijahresvertrag.

Madrid (dpa) – Startrainer José Mourinho kehrt offenbar tatsächlich zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurück. Wie «The Athletic» online berichtet, unterschrieb der Portugiese bereits einen Dreijahresvertrag bis 2029. Eine Bestätigung des Clubs gab es zunächst nicht.

Mourinho, der in dieser Saison Benfica Lissabon betreute, hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft.

Real-Präsident Florentino Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica noch ein Jahr gelaufen wäre. Der Trainer besaß allerdings eine Ausstiegsklausel. Mit Benfica hatte «The Special One» in dieser Saison die Meisterschaft verpasst.

Kein Erfolg mit Xabi Alonso und Arbeloa

Der 63-Jährige folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen auch nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadt-Club im Viertelfinale am FC Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen.

Real war mit dem früheren Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso in die Saison gestartet, nach einem halben Jahr musste der langjährige Mittelfeldstar aber wieder gehen. Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern wie dem exzentrischen Vinícius Junior berichtet worden.