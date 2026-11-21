Tom Brady verkaufte diesen Monat seine Anteile an Birmingham City. Nun steigt er einem Bericht zufolge beim FC Chelsea ein.

London (dpa) – Quarterback-Ikone Tom Brady (49) soll einem Bericht des amerikanischen Senders ESPN zufolge beim Investor des ehemaligen Champions-League-Siegers FC Chelsea einsteigen. Nach dem Verkauf seiner Anteile an Birmingham City Anfang des Monats soll der siebenmalige Super-Bowl-Champion demnach Minderheitsinvestor in der Clearlake-Capital-Gesellschaft werden, die den Premier-League-Club aus London kontrolliert.

ESPN berief sich auf Quellen aus dem Umfeld des weltweit operierenden Investmentunternehmen. Ein Stimmrecht im Verein soll Brady nicht haben.

Laut dem britischen «Guardian» soll Brady eine gute Beziehung zu Behdad Eghbali besitzen, dessen Fonds Clearlake Capital 86,5 Prozent der Anteile an Chelsea seit September hält. Bei Birmingham war der ehemalige NFL-Superstar im August 2023 eingestiegen.